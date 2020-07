Carlsen med stikk til Liverpool-yndling

Magnus Carlsen skaper reaksjoner på Twitter etter at han sammenlignet sin egen sjansesløsing med Roberto Firminos prestasjoner i Premier League.

JUBEL: Både Magnus Carlsen og Roberto Firmino har kunne juble for triumfer denne sesongen.

Magnus Carlsen (29) er ubeseiret etter grunnspillet i Legends of Chess. Det ser likevel ut til at sjakk-kongen ikke er helt fornøyd med eget prestasjonsnivå.

Ifølge nettstedet The Sports Rush og Twitter-kontoen Odds Bible skal Carlsen ha forsøkt å forklare sine nylige prestasjoner ved å sammenligne seg med Livepool-spiller Roberto Firmino.

– Hvis jeg skal bruke en fotball-analogi, så virker det som at jeg i de siste matchene har fått sjanser på Lewandowski-nivå, men kun klarer å utnytte dem på Firmino-nivå, skal Carlsen ha sagt.

– For de av dere som ikke ser fotball, så er det ganske ille. Men de to siste kampene var i alle fall ok.

Carlsen har ikke forklart ytterligere hva han mener med sammenligningen sin, men han har postet sitatet på sin egen Twitter-konto, sammen med en skuldertrekk-emoji.

Skaper reaksjoner på Twitter

Carlsens utspill har skapt reaksjoner på Twitter. Flere fans av brasilianeren har påpekt at til tross for at Lewandowskis har bøttet inn mål i Bundesliga, så bommer også Lewandowski på en del sjanser. Faktisk har Lewandowski bommet på flere «store sjanser» enn Firmino i løpet av 2019/20-sesongen.

Ifølge Premier Leagues egen statistikk har Firmino bommet på 20 store sjanser i løpet av sesongen. Lewandowski har, ifølge statistikk-kontoen Squawka, bommet på 22.

Det som likevel kan rettferdiggjøre Carlsens sammenligning er forskjellen i antall mål. Firmino har 12 nettkjenninger mot Lewandowskis 34 mål.

Det som uansett er sikkert, er at verken Lewandowski eller Firmino bør være særlig misfornøyd med å sammenlignes med Carlsen. Sjakk-kongen er ubeseiret i sine syv siste kamper og har i flere parti regelrett overkjørt motstanderne.

Semifinalene i Legends of Chess spilles over tre kamper, fra fredag til søndag. Carlsen møter Peter Svidler, som han slo over fire partier på mandag.