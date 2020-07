Fotballryktene: På vei til Premier League-konkurrent for 700 millioner

Raúl Jiménez beviste denne sesongen at han er en av de beste spissene i Premier League. Ole Gunnar Solskjær skal være blant trenerne som fikk med seg det. United skal ha satt opp giret og ønsker å gjøre 29-åringen rød i løpet av sommeren, det er ventet at oransjetrøyene vil kreve over 700 millioner for Jiménez, hevder TalkSport.

Wolverhampton skal ha innsett at det blir vanskelig å beholde meksikaneren og har allerede startet jaktet på erstatteren. Det kan fort bli Braga-spissen Paulinho. Nuno Espírito Santo skal være en stor tilhenger av 27 åringen, som ifølge TalkSport vil koste ulvene rundt 300 millioner kroner.

Bayern Münchens styreleder Karl-Heinz Rummenigge bekrefter at Thiago Alcântara ikke kommer til å signere ny kontrakt med storklubben. Dermed er det ventet at spanjolen finner seg en ny klubb i sommer. Liverpool skal være klubben som trolig blir han neste stoppested, skriver Goal.

Ikke en sommerdag uten en ny keeper som ryktes til Chelsea. I dag er det Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen som skal være på vei til den blå delen av London. Det eneste problemet til Frank Lampard er at Bayern München også skal ønske seg 28-åringen, ifølge Cadena.

Inter skal ha tatt kontakt med Tottenham for å forhøre seg om Tanguy Ndombele. Franskmannen har slitt med å etablere seg på Mourinhos lag etter overgangen fra Lyon. Nå kan Inter bli neste stoppested, hevder Sky Sports Italia.

Leeds United skal være ute etter Fabian Delph og Danny Rose. Begge spillerne har en fortid i Leeds sitt akademi, nå ønsker Marcelo Bielsa å hente dem «hjem», skriver Daily Star.

Leicester har planer om å svekke Bournemouth før deres sesong i Championship. Ifølge Daily Express har Brendan Rodgers sett seg ut David Brooks som en fremtidig Leicester-spiller.