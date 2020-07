Hovland yppet seg mot verdenseliten

Viktor Hovland debuterte i World Golf Championships torsdag og avsluttet dagen tre slag under par. Det holdt til delt 9.-plass etter nordmannens 18 hull.

For første gang kunne Hovland menge seg med eliten i en WGC-turnering og nordmannen viste at han har noe på aller øverste nivå å gjøre.

En bogey på nest siste hull ødela litt, men med dagens fjerde birdie på aller siste hull, ble det en god førsterunde i Memphis, Tennessee for gutten fra Ekeberg.

Turneringen i sørstaten i USA er fylt med flere av verdens beste golfspillere, og vinneren ender opp med hele 10,5 millioner dollar i premiepenger. Det tilsvarer nesten 100 millioner norske kroner.

Amerikanerne dominerer stort så langt i turneringen. Brooks Koepka leder etter å ha gått sin runde åtte slag under par.

Nesten hole-in-one

Dagen startet med to par 4-hull der Hovland fikk par ved begge anledninger. Så skulle dagens første birdie komme på hull tre. Innslaget på greenen var like ved hullet og birdieputten satt enkelt i koppen.

På hull åtte var nordmannen veldig nær hole-in-one. Ballen gikk nesten rett inn på utslaget på par 3-hullet. Istedenfor ble det en veldig lett birdieputt som Hovland kunne slå.

Birdieputten på hull 13 var langt vanskeligere, men overkommelig for Oslo-gutten. Fra nesten seks meter trillet han inn dagens tredje birdie.

På hull 17 gikk det skeis på slag nummer to i roughen og førte til slutt til bogey. Hovland fikk ikke ordentlig treff på ballen, som bare gikk drøyt 20 meter nærmere hullet. Det var den eneste store feilen på en ellers plettfri dag.

Men nordmannen viste også mental styrke da han senket en birdieputt på over fire meter på siste hull og avsluttet med stil.

Svensk rival tilbake

Verdens aller beste golfspillere er med i World Golf Championships, men Skandinavias beste golfspiller har fått en god inngang på turneringen og bør ha gode muligheter til å klare cuten.

Med i turneringen er også svenskenes beste spiller Henrik Stenson, som har sett sin norske nabo gå forbi han på OWGR-rankingen. WGC er den første turneringen Stenson er med på etter at koronaviruset satte en stopper for golfen. Hans første runde endte en under par, og svensken ligger dermed på 27. plass.

Før alle hadde gjort seg helt ferdig for dagen var det tidligere verdensener Brooks Koepka som ledet turneringen med åtte slag under par. Amerikaneren gikk torsdagens runde sammen med Hovland og 8.-rangerte Patrick Reed.

