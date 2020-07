Skjelbred om redebuten: – Det var frustrerende

TV 2s fotballekspert tror Per Ciljan Skjelbred (30) vil heve Rosenborg-laget i tiden fremover. Selv synes midtbanespilleren at redebuten var tung.

Rosenborg 3-0 Viking

Se målene som sikret Rosenborg-seier i Skjelbreds retur øverst!

For første gang på 3.219 dager startet Per Ciljan Skjelbred for Rosenborg torsdag kveld, og som mange ganger før endte det med seier. I tillegg 3-0-seieren mot Viking, fikk midtbanespilleren bære kapteinbindet etter Tore Regininussens skade i førsteomgang. De siste 20 minuttene tilbrakte Skjelbred på benken mens lagkameratene sikret tre poeng.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen synes midtbanespilleren viste lovende takter i hans første kamp etter returen.

– Per Ciljan Skjelbred vil naturligvis heve dette Rosenborg-laget i månedene som kommer, og det var moro å se han tilbake på Lerkendal. Han trenger nok et par kamper til før han er på sitt beste nivå, men dette var en fin gjennomkjøring for 33-åringen, sier Mathisen.

– Ikke noe hurrafotball

Etter returen etter ni år i Tyskland har den hjemvendte trønderen vært skadet og stort sett trent alternativt. Han sa dette etter redebuten:

– Jeg visste det kom til å bli tungt for min del, jeg har nesten ikke trent, og bare sittet på en sykkel. Det var godt å bli ferdig med det og at vi fikk en seier i redebuten. Det var deilig, sa den tidligere landslagskapteinen til Eurosport etter kampen mot Viking.

– Førsteomgangen var så som så. Det var ikke noe hurrafotball fra vår side. Viking kunne ha ledet der, synes jeg. Men så synes jeg vi snur det i andre, står mye høyere, vinner baller og spiller fotball som vi skal.

Han merket at Viking kjørte kampen i førsteomgangen. Det ble mye løping på den tidliger Hamburg- og Hertha Berlin-proffen.

– Ja, det var frustrerende, spesielt for meg som ikke har sprunget så mye. For min del så var det tungt, oppsummerer 30-åringen.

Neste kamp for Skjelbred og Rosenborg er på søndag mot Odd.