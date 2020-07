Helland storspilte for effektive Rosenborg: – Viser nok en gang hvor verdifull han er

Rosenborg 3-0 Viking

Se Hellands scoring øverst!

Viking kom inn i kampen på Lerkendal stinn av selvtillit etter to seire på rad, mens hjemmelaget skulle revansjere seg etter tap mot Vikings fylkesrival Haugesund i sist runde. Det klarte trønderne, takket være Vikings sjansesløseri og en Pål André Helland i storform.

– Helland viser nok en gang hvor verdifull han er for dette RBK-laget. Venstrefoten hans scorer 1-0, slår hjørnesparket før 2-0, og i tillegg er han nære på enda flere målpoeng, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Gode dødballer kan jeg slå til jeg er 60 år, sier Helland med et smil til Eurosport etter kampen.

Mathisen oppsummerer kampen slik:

– Viking var det klart beste laget i førsteomgang, men var både uheldige og udyktige foran Rosenborg sitt mål. Faye Lund har et par viktige redninger, og så hever Rosenborg seg kraftig i andreomgang.

Rosenborg-trener, Trond Henriksen, var fornøyd med seieren, men ikke prestasjonen mot Viking.

– Jeg er lettet, egentlig. I førsteomgang var det ingenting som stemte, utenom keeperspillet og scoringen, sier han til Eurosport etter kampen.

Berisha-bommer

For det var Viking som hadde flertallet av sjansene i førsteomgang. Veton Berisha var livlig, men skuslet bort en god mulighet da avslutningen hans etter 26 minutter ble blokkert av Even Hovland.

Stopperkollega Tore Reginiussen måtte ut med skade før halvtimen var spilt, og Skjelbred tok over kapteinsbindet i sin retur Rosenborg. Hans første kamp for trønderne på over 3.219 dager.

– Skjelbred vil naturligvis heve dette Rosenborg-laget i månedene som kommer, og det var moro å se han tilbake på Lerkendal. Han trenger nok et par kamper til før han er på sitt beste nivå, men dette var en fin gjennomkjøring for 33-åringen, sier Mathisen.

SKADE: RBK-kaptein gikk ut med skade i førsteomgang. Foto: Ole Martin Wold

Yildren Ibrahimaj var milimetre unna å sende bortelaget i føringen, men skuddet fra kort hold gikk i stoplen og ut. Så kom Berisha alene med keeper, men Julian Faye Lund reddet mesterlig.

Berisha tok på seg skylden for at Viking ikke gikk til pause med ledelse.

– Det tar jeg på min kappe, det er elendig at jeg ikke putter på de sjansene jeg har fått, sier spissen til Eurosport.

Bommene skulle vise seg å bli skjebnesvangre. Helland klinket hjemmelaget i ledelsen minuttet etter Berisha-bommen. Vingen førte ballen over på venstrefoten og hamret ballen i lengste hjørne i kjent stil.

– Heldigvis kan fotball være blodig urettferdig, sier Helland til Eurosport i pausen.

– Viking må være veldig misfornøyde

Helland startet andreomgang med flere gode dødballer. På omgangens tredje forsøk endte det med scoring. En stuss fra Gjermund Åsen endte på bakre stolpe og Even Hovland styrte ballen i mål fra mindre enn én meter. 2-0 etter 56 minutter.

Viking tok mer initiativ etter 2-0-målet. Innbytter Sebastian Sebulonsen stusset en corner mot mål, men Faye Lund reddet mesterlig. Nærmere kom ikke siddisene i Trondheim.

Torgeir Børven headet inn Rosenborgs tredje etter innlegg fra Erlend Dahl Reitan i det 78. minuttet.

– Viking må være veldig misfornøyde med at de ikke fikk med seg poeng fra Lerkendal, for de hadde nok av sjanser til å klare det. Etterhvert går luften litt ut av Viking, og den siste scoringen til Rosenborg er meget pen. Innlegget fra Reitan er perfekt, og Børven viser hvorfor han ble hentet fra Skien, konkluderte Mathisen.