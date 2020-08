Sabotasje mot en rekke elsparkesykler – maler over QR-kodene

Elsparkesykler i Oslo blir tagget ned, sabotert og kastet i Akerselva. Leverandørene mener selv at tohjulingene er en «berikelse» og at myndighetene må ta grep.

I løpet av de siste ukene har flere uttrykt sin frustrasjon rundt hvor elsparkesyklene parkeres, hvor de kjøres og at de i det hele tatt er å se i Oslo.

For noen vekker synet av elsparkesykkelen så sterke følelser at man prøver å ødelegge den.

De siste dagene har TV 2 blitt sendt flere bilder hvor man kan se at QR-koden på elsparkesyklene har blitt malt over, hvilket gjør tohjulingene umulig å ta i bruk.

– Ønsket om en mer fornuftig regulering legitimerer ikke at enkelte utfører hærverk på privat eiendom. Det er en ulovlig handling som vi vil anmelde til politiet når det blir oppdaget, sier markedssjef i Tier, Lars Christian Grødem-Olsen.

– Jeg forstår

Sjef for elsparkesykkelleverandøren Voi, Christina Moe Gjerde, tror at en strengere regulering av markedet vil dempe gemyttene.

– Jeg forstår at mange er frustrerte. Vi har selv for tiden mellom 2000 og 3000 elsparkesykler i Oslo. Over natten kan det komme en ny aktør med like mange. Nå er det fritt frem, og ingen har kontroll på helheten.

Hun foreslår at myndighetene burde sette begrensninger for antallet aktører som får lov til å leie ut tohjulingene i Oslo.

LAKK: Denne sykkelen fikk også lykten malt over. Foto: Tips

– Vi mener at lokale myndigheter bør regulere elsparkesykkel-tilbudet ved å lage en lisensordning for et utvalg tilbydere, der det legges et sett med kriterier til grunn for hvem som blir valgt.

Inntil forrige uke, var Bolt det ferskeste elsparkesykkel-selskapet på Oslomarkedet. Bolts regionsjef, Nils Wijkmark, sier at også han forstår at noen av Osloborgerne nå reagerer.

– Vi skjønner at overgangen til denne typen persontransport har ført med seg noen utfordringer som har irritert en del mennesker, og vi synes det er synd at noen velger å sabotere sparkesyklene bevisst på denne måten.

– En berikelse

Tier-sjef Grødem-Olsen mener at elsparkesyklene er viktig for Oslos transporttilbud.

– Delte elsparkesykler er en berikelse for Oslo og gir en måte å reise på som er sårt trengt her. Per nå så er det få gode måter å reise til for eksempel Sørenga eller til og fra Kværnerbyen. Med elsparkesyklene kan folk reise i helt nye mønstre.

Han forteller at selskapet har over 3000 elsparkesykler i byen, og at en eventuell sabotasje av enkelte sykler ikke vil prege selskapet i særlig stor grad.

– Når vi ser at en QR-kode er malt over, så er vi i stand til å fikse dette på en veldig kort tid. Vi holder levetiden på syklene så lang som vi kan, og på tross av sabotasjonen så har syklene en levetid på over 24 måneder i snitt.

Tier-sjefen forteller at det ikke tar lang tid før de saboterte syklene blir plukket opp, da selskapets systemer sier ifra når syklene ikke har blitt brukt på en stund.

Også Voi-sjef Moe Gjerde sier at sabotasjen er til liten, eller ingen «nytte».

– Omtrent 90 prosent av elsparkesyklene som kommer inn til reparasjon, blir tatt i bruk igjen innen to døgn. Hvis de ikke kan repareres, bruker vi dem til reservedeler. 70 % av delene på syklene kan gjenbrukes, og de få delene som ikke kan gjenbrukes, resirkulerer vi.

Sabotasje

Stein Leikanger leder protestgruppen «La oss ta fortauene tilbake».

I gruppa har Leikanger oppfordret til å flytte elsparkesyklene fra fortauene og ned langs fortauskanten i veibanen. Dette som en bevisst provokasjon med mål om å få Samferdselsdepartementet til å endre klassifiseringen av elsparkesyklene til å være «motorvogn».

Han sier at gruppen ikke har noe med sabotasjen å gjøre.

LAKK: Også denne Bolt-sykkelen har vært gjenstand for hærverk. Foto: Tips

– I gruppa forbyr vi at det begås hærverk på elsparkesyklene av våre medlemmer. Sabotasje har pågått siden elsparkesyklene kom til Oslo, men det får ikke Samferdelsdepartementet på banen. Det skader bare saken vår, sier Leikanger.

Han bekrefter imidlertid at flere mener at en aktiv sabotasje av elsparkesyklene vil være et steg i riktig retning.

– Enkelte hopper inn i gruppen uten å lese kjørereglene våre og mener vel at slike metoder er formålstjenlige. Men det er de ikke.