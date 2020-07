Glimt med årets første poengtap - rotet bort tomålsledelse

'

Stabæk 2-2 Bodø/Glimt

Etter ti seire på ti kamper kom Bodø/Glimts perfekte start på sesongen til en ende på Nadderud torsdag kveld. Kjetil Knutsens menn tok tidlig en tomålsledelse takket være Ulrik Saltnes og Kasper Junker, men scoringer fra Mats Solheim og Kornelius Normann Hanssen sørget for at det endte uavgjort i Bærum.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, sier dette om Glimts poengtap:

– Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen må være veldig skuffet nå, for dette var en kamp de burde hadde god kontroll på.

– Poengtapet måtte komme før eller siden, og det er ingen fare med dette Bodø/Glimt-laget, for de er fortsatt i meget bra form. De har et rimelig greit program i august, og jeg tror Bodø/Glimt slår tilbake med seier igjen allerede på søndag hjemme mot Godset, sier Mathisen.

Kjetil Knutsen sier dette etter kampen:

– Jeg synes ikke vi klarer å holde konsentrasjonen i dag. Vi mister den litt etter 1-0 før vi går opp i 2-0. Hadde vi holdt konsentrasjonen i fem minutter til tror jeg det hadde vært «game, set, match». Det klarer vi ikke, og det må vi gi Stabøk skryt for, sier Knutsen til TV 2.



Slik var kampen

Det startet bra for serielederen, som fikk hjelp fra Stabæk-keeper Marcus Sandberg.

Først maktet han ikke å redde Ulrik Saltnes' heading etter hjørnespark da nordlendingene tok ledelsen etter tolv minutter. Seks minutter senere ga svensken retur på et frispark fra Patrick Berg. Den endte i beina på Eliteseriens toppscorer Kasper Junker, som banket ballen via tverligger og i mål bak gamle lagkamerater.

TV 2s fotballekspert var ikke imponert over hva Stabæks sisteskanse presterte torsdag kveld.

– Sandberg er vanligvis en veldig solid keeper, men i kveld leverer han en meget svak kamp. Likevel klarer Stabæk å kjempe seg tilbake, og de viser nok en gang at de er et veldig vanskelig lag å slå, sier han.

Mats Solheim sto for reduseringsmålet i det 23. minuttet. Kornelius Normann Hanssen utlignet for Stabæk etter timen spilt med avslutning på halvspretten fra skrått hold. Hans fjerde mål for sesongen etter overgangen fra Southampton.

Da måtte Glimt jakte ny ledelse for å opprettholde poengsnittet på tre poeng per kamp. Kvarteret før slutt var de gule nære ved å ta ledelsen tilbake, men en heading etter hjørnespark gikk like over mål.

Flere mål ble det ikke og Glimt gikk på sitt første poengtap for sesongen. Glimt leder Eliteserien med tre poeng foran Molde.