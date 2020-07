– Det blir varmere enn på lenge

– Lavtrykket som har ligget over Finland og Russland er i ferd med å trekke østover og si «takk for nå». Det er dette lavtrykket som har gitt regn de siste dagene, forklarer meteorolog Isak Slettebø.

Han sier videre at store deler av Norge kan forvente å kunne måle høye temperaturer i løpet av helgen.

– Det påfølgende høytrykket vil gi varmt og fint vær fredag og lørdag. Temperaturene kan stige opp mot 25 grader både på Østlandet og på Vestlandet.

Varmt blir det også på Sørlandet og i Nord-Norge, der vil temperaturene imidlertid ligge på rundt 20 varmegrader.

– Det blir varmere enn det har vært på lenge, men det blir også litt regn i helgen, varsler meteorologen.

Kortvarig glede

Det varme været vil ifølge Slettebø heller ikke denne gangen vare evig.

– Utover i helgen ser det ut til å komme et nytt lavtrykk fra vest. Trøndelag vil komme best ut av det, men før eller siden vil regnet imidlertid også komme til dem. Det behøver riktignok ikke å skje før på mandag, sier Slettebø.

Meteorologen forteller videre at spesielt Vestlandet vil oppleve at temperaturen fra helgen vil synke, samtidig som at regnbyger vil skylle over landsdelen.

– Hovedbeskjeden for neste uke er at det samme skiftende værregimet, som vi har de siste ukene, også vil gjelde i den første uken av august.

Hetebølge på kontinentet

Regnværet vil returnere til det ganske land, men Slettebø sier at situasjonen er en helt annen i resten av Europa.

– En ting som er litt gøy er at det vil bli veldig varmt i Frankrike, vi snakker nærmere 40 grader.

Slettebø sier at hetebølgen kommer av at vind fra sørligere strøk synker over kontinentet, hvilket fører til at luften blir tørr og at temperaturene stiger.

– I London kan det også bli bortimot 35 grader, som i hvert fall er den varmeste målte temperaturen i år.