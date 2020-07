Støre avviser at Ap har dårlig arbeidsmiljø

– Jeg ble ganske oppgitt da jeg så Jonas Gahr Støre på TV i går, sier Rina Mariann Hansen til TV 2.

Hun er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

– Jeg tenker at mitt parti, Arbeiderpartiet, alltid har stått i front for likestillingskampen i Norge. Det å si til to damer som har gjort en vanvittig jobb for partiet at det er de som skal være takkenemlig, det blir litt ensidig, sier Hansen.

Hun ber partiet og Støre ta signalene fra Marianne Marthinsen og Jette Christensen på alvor .

– Når flinke damer som Marianne Marthinsen og Jette Christensen gir seg og sier det er problemer med organisasjonskulturen eller arbeidsmiljøet, så må vi ta det på alvor.

I et intervju med Vårt Land sa Marianne Marthinsen (Ap) at intriger og konspirasjoner i kjølvannet av varslingssakene mot Trond Giske er en årsak til at hun ikke tar gjenvalg.

– Det er vanskelig i en organisasjon når folk mister tillit til hverandre, sier hun til avisa.

Jette Christensen har i et lengre intervju med Bergens Tidende i februar til konflikter i stortingsgruppa etter Giske-saken som en av årsakene til at hun gir seg.

«Takknemlige»

Onsdag ble det bråk da Støre sa til NRK at de som gir seg burde være takknemlige.

- Jeg synes at de som takker for seg, de kan takke for seg. Så skal de også være takknemlige for at de har fått lov å forvalte det ansvaret det er å bli valgt, sa Støre.

Jonas Gahr Støre er en intelligent, velmenende, hardtarbeidende sosialdemokrat. Han takker av intelligente, velmenende og hardtarbeidende kamerater som ikke orker mer ved å erklære at «ingen er uunnværlige». Og at de skal være takknemlige for tiden de fikk.



Totalkollaps. — anne holt (@annekristinholt) July 29, 2020

I samme sak ville han ikke utelukke at Trond Giske kan bli statsråd.

Støre avviser nå at det er problemer med arbeidsmiljøet i stortingsgruppa:

– Nei, jeg mener vi ikke har det. Det er mangfold og diskusjoner, men vi har en sterk stortingsgruppe vi trenger inn i det neste året.

– Og en sterk organisasjonskultur?

– Ja.

Misforstått

Støre mener seg misforstått etter NRK-intervjuet.

– Jeg sa to ting i et langt intervju som er blitt koblet sammen. Jeg sa at jeg ikke spekulerer i statsråder. Det gjelder alle navn, også kommenterte jeg at noen ikke tar gjenvalg. Det gjelder faktisk kvinner og menn. Jeg setter stor pris på dem, men jeg respekterer at de tar andre valg. Det er god rekruttering, så Arbeiderpartiet klarer å finne nye, dyktige folk selv om dyktige folk velger å gjøre noe annet.

– Så du står for det du sa?

– Jeg står for intervjuet jeg ga, hvordan NRK kobler det sammen får de ta ansvar for. Det var to sider som ble koblet sammen, som jeg ikke hadde oppe i diskusjonen. Jeg spekulerer ikke i statsråder i en eventuell regjering og jeg takker de som takker av, sier Støre.

– Er dette en så vanskelig sak for Arbeiderpartiet at uansett hva du sier så blir det feil?

– Jeg sier det jeg sier nå.

– Er det så vanskelig at uansett hva du sier, så blir det feil?

– Dette spiller tilbake en sak som har engasjert i Arbeiderpartiet. En vond og vanskelig sak, men spør du meg så sier jeg at jeg ikke spekulerer i navn til en regjering uansett.