Sophie Elise hevder Mads Hansen bommer grovt på bildekritikk

Den tidligere fotballspilleren og nå Farmen kjendis-programleder, Mads Hansen (36), er kjent for å gå hardt ut mot influensere og kjente profiler på Instagram. Han har mange ganger utlevert profiler for sine 455.000 følgere, dersom han mener at de for eksempel har retusjert bilder av seg selv.

Denne gangen er det Sophie Elise Isachsen som får gjennomgå.

«Det er som jeg alltid pleier å si: det som ikke klinikkene i Tyrkia eller LA klarer å fikse, tar vi i Photoshop», skriver Hansen under et bilde av Sophie Elise.

Han hevder at hun ved hjelp av en bilderedigerings-app har retusjert rumpen sin, for at den skal virke finere. Hansen viser til veggen bak som er uklar og ujevn. Dette er ofte et resultat av redigering.

Sophie Elise svarer

Sophie Elise har på sin egen Instagram svart i historiefunksjonen, og viser til at veggen faktisk er bulket.

«Takk Gud for at jeg tilfeldigvis har de bildene som viser hvordan veggen bak der så ut. Om ikke hadde jo alle bare tenkt at jeg photoshopper min allerede opererte rumpe enda større (what a waste of money that would be, huh», skriver hun på Instagram.

SVARER: Sophie Elise la blant annet ut dette bildet som hun hevder beviser at hun ikke har redigert rumpen sin. Foto: Instagram / sophieelise

Hun har lagt ut flere bilder av den aktuelle veggen, for å vise at hun er uskyldig i Hansen sine anklager. Influenseren stiller samtidig spørsmål ved Hansens fremgangsmåte.

«Hvordan kan det være samfunnsnyttig å få folk til å hoppe på en person, skrive stygge kommentarer og hause hverandre opp basert på en antakelse forstår ikke jeg, gitt».

Hansen er skeptisk

Da God kveld Norge snakker med Mads Hansen har han ikke fått med seg svarene fra Sophie Elise, men er skeptisk til hennes forklaring.

– Det er umulig å motbevise om det er photshoppet eller ikke. Bilde er «blurrete», det er ikke bare veggen som er skeiv, sier han.

Hansen mener at han har gode kilder som beviser retusjering.

– Jeg har konferert med personer som kan photoshop, og de er enig med meg.

Men dersom dette skulle vise seg å være feil, vil han vurdere å slette bildet.

– Om jeg tar feil så er jo det synd. Jeg vil ikke henge ut noen som ikke fortjener det, men jeg har fått tilsendt mange bilder av henne, avslutter han.

Hansen forteller at han skal se på hva hun har lagt ut og ta en avgjørelse derfra, det være seg sletting av bilde eller å kommentere under.