Danmark åpner opp for reiser til hele Sverige

I de nye reiserådene har Danmark bestemt at hele Sverige blir åpent, opplyser danske myndigheter under en pressekonferanse.

Under en pressekonferanse opplyser Danmarks utenriksdepartement at hele Sverige blir åpnet.

De nye reiserådene er gjeldende allerede fra torsdag ettermiddag. Danskene har gradvis åpnet for reiser til flere svenske regioner, men nå er altså hele Sverige vurdert som trygt nok for reiser uten at man må i karantene i Danmark.

I tillegg til Sverige, blir også Portugal et «grønt» land for danskene.

Norge har strengere reiseråd overfor Sverige enn det Danmark har valgt.

Forrige uke åpnet den norske regjeringen for reiser til og fra Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland uten at man blir ilagt karantene. Fra før av var det åpnet for reiser til og fra Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Selv om Norge har stengt grensene til deler av Sverige, har svenskene valgt å ikke fraråde reiser til Norge.

Anbefaler munnbind utover høsten

Svenske helsemyndigheter anbefaler fortsatt hjemmekontor utover høsten, opplyser statsepidemiolog Anders Tegnell.

Til tross for at mange kommer til å jobbe hjemmefra, regner han med at det blir trangere i kollektivtransporten når videregående skoler og universiteter åpner igjen etter sommerferien.

Tegnell ber derfor om at alle vurderer andre framkomstmidler, samtidig som aktørene selv kommer til å iverksette tiltak for å hindre at folk blir sittende for tett.

– Vi kommer sannsynligvis til å ha en fortsatt smittespredning i høst. Den kommer antakeligvis til å være på et lavt nivå, men det finnes en risiko for at det flammer opp igjen, først og fremst på steder som ikke har hatt så mye smittespredning tidligere, sa Tegnell på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Ni dødsfall siste døgn

Sverige har registrert ni nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Samtidig er 91 nye smittetilfeller registrert i Danmark.

Totalt er 5.739 personer registrert døde i forbindelse med koronaviruset i Sverige. Svenske myndigheter opplyser at det er registrert 318 nye smittetilfeller det siste døgnet.

I Danmark er det registrert 91 nye tilfeller, og ett nytt dødsfall, det siste døgnet. Antallet innlagte på sykehus i landet faller med tre til 18.