Norge endrer reiseråd for Belgia

Med bakgrunn i Folkehelseinstituttets vurdering av smittesituasjonen for korona i Belgia, har regjeringen valgt å endre landets status fra grønt til rødt.

– Vi ser at flere land i Europa dessverre opplever økende smittetall. Det gjør det nødvendig å løpende vurdere reiserådene, både for nordmenns trygghet på reise og fordi vi ønsker å begrense smitte til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i pressemeldingen.

Alle reisende fra Belgia som ankommer Norge fra og med 1. august blir ilagt ti dagers karantene. Karanteneplikten trer i kraft ved midnatt, natt til lørdag 1. august.

– Vær oppmerksom

Dersom nordmenn kommer hjem fra reise fra et land som har gått fra grønt til rødt, ber helse- og omsorgsministeren disse om å være spesielt på vakt.

– Personer som har kommet fra land som i ettertid får status som rødt, må være spesielt oppmerksomme på symptomer på covid-19. Det er svært viktig at de tester seg hvis de skulle få symptomer, og er nøye med å holde minst en meter avstand til andre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Folkehelseinstituttet oppdaterer oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene hver 14. dag. Oppdateringer i form av nye «røde områder» kan komme oftere dersom et land, eller en region i et nordisk land, får en forverret smittesituasjon.

Ikke en oppfordring

Selv om man nå kan reise til enkelte land uten å komme i karantene når man kommer hjem, minner utenriksministeren om at det fortsatt ikke er en oppfordring til å reise.

– Alle som vurderer å reise til utlandet må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen dit de skal reise. Endringer både i smittesituasjonen og i lokale restriksjoner kan endre seg raskt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i pressemeldingen.