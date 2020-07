Smitten blusser opp: Advarer mot en svært ødeleggende andre bølge

Storbritannias statsminister kom med en dyster beskjed torsdag. Koronaviruset har blusset opp i 30 ulike områder i Storbritannia og han advarer mot en «svært ødeleggende andre bølge», melder Sky News.

– Det er helt avgjørende at landet klarer å holde fokus og være disiplinerte nå. Vi kan ikke lure oss selv til å tro at dette er over, for det er det ikke, advarte Boris Johnson på en pressekonferanse.

FORSVARER: Boris Johnson forsvarte Storbritannias håndtering av koronaviruset torsdag. Bare i Spania har det vært flere smittetilfeller i Europa. Foto: Rui Vieira / AFP

I Storbritannia har over 300.000 personer blitt bekreftet smittet av viruset. I tillegg har nesten 46.000 personer dødd med korona, viser tall fra Worldometers.

Ifølge Office of National Statistics har England hatt flest dødsfall i Europa knyttet til Covid-19.

– Selv om England ikke har hatt den høyeste kurven når det kommer til dødsfall, har landet hatt flest dødsfall i Europa i løpet av perioden, står det i rapporten, ifølge Sky News.

Boris Johnson forsvarte Storbritannias håndtering av pandemien under pressekonferansen.

– Vi har hatt enorm suksess med å redusere antall tragiske dødsfall, sa han.