Samtidig som legevaktssjef slår alarm, bekrefter myndighetene at de vil koronateste på flyplasser

– Jeg er veldig bekymret for at det kommer en kraftig økning med åpne grenser. Det er en stor økning i smittetrykk i landene rundt, men stort sett ikke smitte i Norge. Så smitten som kommer, kommer fra utlandet.

Det sier fungerende legevaktsjef ved Bergen legevakt, Annette Corydon, til TV 2.

– Hva bekymrer deg?

– Det er om vi klarer å fange det opp. Vi har sett før i pandemien at de nasjonale føringene var på etterslep. Jeg er veldig bekymret for at det skjer igjen, og at vi må stenge ned igjen, sier Corydon.

Hun mener føringene kommunene får fra nasjonalt hold er altfor generelle.

– Føringene vi har fått er «vær oppmerksomme på at det kommer mange folk inn i landet». Men det er ikke spesifisert om vi skal teste, når vi skal teste, hvem vi skal teste. Det er opp til hver kommune.

Rekordpågang i testing

I Bergen har de aldri testet så mange for korona på én dag, som mandag denne uken, skriver Bergens Tidende. De siste to ukene har fem personer testet positivt, der fire ble smittet i utlandet.

STOR TESTKAPASITET: I Bergen ønsker de å at det skal være lav terskel for testing av COVID-19. Her ble en turist testet ved legevakten sist uke. Foto: Pål Schaathun

Bergen har også vært tidlig ute med en egen «koronapatrulje» – en bobil med testutstyr som skal være tilgjengelig ute blant folk, med intensjon om å senke terskelen for å få folk til å teste seg.

– Vi var på Flesland 15. juli, og det var mange som ønsket å teste seg, sier Corydon om prosjektet.

Nå har de også lyst ut ti nye stillinger ved legevakten i Bergen, for å ha nok bemanning hvis smittetallene fortsetter å øke.

Forslag om lavterskeltilbud

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog sier til TV 2 at de har sendt inn forslag om å etablere lavterskeltilbud på flyplasser og ved grenseoverganger.

IKKE NAIVE: Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, mener Norge har en tillitsbasert tilnærming, og ikke er naive. Foto: Lise Åserud

– Vi har foreslått lavterskeltilbud på flyplassene og grenseoverganger, og jobber nå for å etablere dette. Men det vil komme over tid, bekrefter Guldvog.

– Men jeg vil understreke at det først og fremst vil være for de grønne landene. De som kommer fra de røde landene skal i karantene i ti dager. De skal ikke på Hurtigruten eller andre plasser hvor de har mulighet til å smitte folk.

– Er ikke dere naive da, som tror at alle folk fra hele verden følger opp norske smittevernsregler?

– Vi skal selvfølgelig følge dette nøye, men vi er ikke naive men tillitsbasert i tilnærmingen i Norge. Men vi har også hjemler for å treffe vedtak om tvungen isolasjon, og vi kan gi bøter i og fengsel inntil seks uker hvis man unngår å gå i karantene, svarer Guldvog.

Kom fra Brasil - blir ikke plukket opp

Da TV 2 var på Flesland lufthavn torsdag formiddag kom det både utenlandske turister og nordmenn fra Paris og Amsterdam. En av de TV 2 snakket med var Edvard Hag. Han fløy fra Paris, men reisen startet i Brasil.

INGEN SJEKK: Edvard Hag kommer rett til Flesland fra Brasil, med mellomlanding i Paris. Foto: Olaug Spissøy Kyvik

Brasil er per dags dato det landet i verden med nest mest smittede og døde.

Men siden Frankrike er en «grønn» nasjon er ikke Hag pålagt karantenekrav ved innreise igjen til Norge.

– Har du tenkt å teste deg nå når du kommer hjem?

– Nei, jeg vet ikke hva som er tilgjengelig her, og hvor lang tid det tar. Jeg skal videre her fra, sier Hag til TV 2 mens han står og venter på bagasjen.

Én ting kunne senket terskelen

Legevaktsjefen mener at en teststasjon med et lavterskeltilbud på alle flyplasser kunne fanget opp mange av de smittede som kommer til Norge fra utlandet.

– Hvis det står et testtelt klart, der du kan komme kjapt inn og gå kjapt ut er det den enkleste måten å stoppe smitte fra å komme inn i Norge på.

KRITISK: Fungerende legevaktsjef Annette Corydon er ikke tilfreds med føringene fra nasjonale helsemyndigheter. Foto: Olaug Spissøy Kyvik

De samme turistene som sa til TV 2 at de ikke hadde planer om å teste seg i Norge, sa alle ja til at de hadde testet seg hvis det stod et telt utenfor hvor man kunne ta testen, og så gå videre uten mer om og men.

– Vi kommer jo egentlig fra Brasil som har vært hardt rammet. Så det hadde vært bra å få testet seg her for å være sikre på at vi ikke har med oss noe, sier Hag til TV 2.

– Burde myndighetene tenkt på dette før grensene åpnet?

– Ja, det kunne de godt ha gjort, mener Corydon.

Utfører ikke helseundersøkelser

Norges største flyplasseier, Avinor, opplyser på sine egne nettsider at de ikke utfører helseundersøkelser eller temperaturkontroller på sine flyplasser. Årsaken er at dette ennå ikke er anbefalt av norske helsemyndigheter.

Avinor oppmoder alle reisende til å sjekke med sine flyselskaper om hvilke regler disse selskapene har før man reiser. Flere flyselskaper har de siste ukene innført påbud om bruk av munnbind på sine flyvninger. Selskapene kan også utføre temperaturmålinger på eget initiativ.

Folkehelseinstituttet opplyser på sine nettsider om at folk som kommer fra «røde» nasjoner, som Spania eller Portugal, må i en 10 dagers karantene. Kommer du derimot fra en "grønn" nasjon, som Frankrike eller Danmark, så slipper du karantenetid.

Stiller spørsmåltegn ved nasjonale føringer

Fungerende legevaktsjef på Bergen legevakt, Annette Corydon, er ikke sikker på om retningslinjene og føringene som har kommet fra staten er gode nok.

– Vi er en stor kommune her. Vi føler vi er i forkant mens de nasjonale retningslinjene henger litt etter. Og det vi nå opplever er uklarhet om hva vi skal gjøre nå når grensene er åpne. Hva er de konkrete anbefalingene? Skal vi teste de som kommer fra utlandet eller skal det bestemmes lokalt? Vi er nødt å få på plass konkrete nasjonale føringer.