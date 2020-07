Tidenes fall i amerikansk økonomi: BNP falt med 9,5 prosent

Den amerikanske økonomien har fått seg en skikkelig smell. Tall fra andre kvartal viser at BNPen til USA falt med 9,5 prosent.

Det tilsvarer 32,9 prosent iløpet av et helt år, skriver The New York Times

Arbeidsledigheten i USA er nå på 14,7 prosent, ifølge tall fra det amerikanske finansdepartementet. Mer enn 1 million amerikanere har nå søkt arbeidsledighetstrygd i 19 uker på rad.

1,43 millioner nye amerikanere søkte arbeidsledighetstrygd i andre kvartal. Totalt er det 17 millioner som nå er avhengig av arbeidsledighetspenger.

Antyder utsettelse av valg

Samtidig som nyheten om økonomien kom, antydet Donald Trump på Twitter at presidentvalget kanskje bør utsettes.

– Med universell post-stemming, kommer 2020 til å bli det mest unøyaktige og uredelige valget i historien. Det vil være en stor skam for USA. Utsette valget til folk kan stemme på en riktig og trygg måte?

Trump har flere ganger antydet at valget i høst kan bli rigget mot ham, og han har brukt poststemmer som argument for det han mener er åpninger for valgfusk. Det finnes imidlertid ingen bevis på at poststemmer fører til mer valg-juks.

Valget skal etter planen avholdes 3. november. Datoen er fastsatt av Kongressen, og det er ifølge AP ingen åpninger i Grunnloven for at presidentinnsettelsen kan skje noe seinere enn 20. januar.

Forventer positive tall

En kraftig nedgang i pengebruken til den jevne amerikaner er med på å sende tallene ned. Konsumforbruket er ned 34 prosent i andre kvartal.

Analytikere forventer at økonomien vil styrke seg kraftig i tredje kvartal, men med usikkerheten som er knyttet til koronaviruset er det vanskelig å spå.