Sveitsisk påtalemyndighet åpner etterforskning av FIFA-presidenten

Sveitsisk påtalemyndighet har gitt politiet tillatelse til å åpne straffesak mot Fifa-president Gianni Infantino og den sveitsiske riksadvokaten Michael Lauber.

Spesialetterforsker Stefan Keller har konkludert med at det er grunnlag for etterforskning av Fifa-presidenten og den sveitsiske riksadvokaten.

Keller har gjennomgått to varsler og konkluderer med at det er indikasjoner på kriminell oppførsel i forbindelse med møtene mellom riksadvokat Michael Lauber, Fifa-president Ginnani Infantino og statsadvokaten i katonet Valais, Rinaldo Arnold.

Saken dreier seg om håndteringen av påstått korrupsjon i Fifa. Lauber er beskyldt for misbruk av embetet, brudd på offisielt hemmelighold, favorisering og oppfordring til dette.

Lauber er beskyldt for å lyve om et møte han hadde med Infantino i 2017. I 2018 innrømmet han å ha møtt Infantino ved to anledninger i 2016, like etter at sistnevnte ble valgt som president.

Møtet i Bern i juni 2017 var derimot hemmelig helt til sveitsiske medier rapportere om møtet i april.

Lauber tilbød seg i forrige uke å trekke seg fra stillingen som riksadvokat etter anklagene som ble framsatt.

Både Lauber og Infantino har blitt beskyldt for korrupsjon tidligere, men har hevdet sin uskyld.

Infantino erstattet Michel Blatter som FIFA-president i 2016.

(TV 2/©NTB)