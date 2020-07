Ruud om US Open: – Jeg har ikke råd til ikke å dra over

TV 2 møter Casper Ruud under NM i golf, der Norges beste tennisspiller hadde byttet tennisrackerten med golfklubber for anledningen.

– Det var gøy, men gikk ikke så bra som jeg så for meg. Jeg kan le av det i ettertid av hvordan det gikk. Jeg er ikke så veldig imponert av meg selv, sier en lattermild Ruud til TV 2

Der tennisstjernen endte på sisteplass på første dag av NM i golf, har nordmannen høyere ambisjoner i US Open, som etter planen starter 31. august. Det er fortsatt uvisst om turneringen avholdes.

– Det blir US Open på meg, hvis det blir spilt. Det er selvfølgelig i USA, landet som er mest utsatt for korona, men jeg har på en måte ikke råd til ikke å dra over, føler jeg.

– Jeg tenker mest på rankingen. Hvis jeg kan komme høyere på rankingen, så skal ikke jeg sitte hjemme på sofaen og være for redd for å dra over. Det er først og fremst det jeg tenker på, ranking er det viktigste vi har i tennis, sier tennisstjernen.

Ashleigh Barty, verdens beste kvinnelige tennisspiller, har annonsert at hun ikke vil spille US Open som følge av smittefrykt.

– Hun er verdens beste damespiller og har nok sikkert tenkt nye gjennom det. Hun føler kanskje at hun ikke får nok personer over som kan støtte henne. Vi får lov til å ha med oss to personer i teamet. Det er nok et riktig valg av hun, hvis hun tar det, sier Ruud.

Karantene kan ødelegge sesongen

USA er landet som er hardest rammet av koronaviruset og har i skrivende stund over 4,5 millioner smittede i landet. I New York, der US Open skal avholdes, er situasjonen derimot bedre enn i mange delstater.

GRUS: Casper Ruud trives på grus. Foto: Tore Meek

– Vi kommer til å være nøye, og vi vet at turneringen er sinnsykt nøye på det. Jeg har hørt at det blir testing annenhver dag og bedre blir det nesten ikke. Jeg håper det blir spilt, det har vært mange måneder uten nå, så jeg gleder meg hvis det blir noe av.

Den norske 21-åringen frykter at han må i karantene når han kommer hjem. Det kan påvirke resten av sesongen.

– US Open og ATP prøver å finne ut av det så fort som mulig om vi må i karantene. Planen er jo å spille mange turneringer på rad etter US Open også. French Open kommer bare to uker etter US Open er ferdig, så det er viktig at vi ikke skal i karantene når vi kommer hjem igjen. Det blir håpløst for alle spillerne, egentlig.

– Hvis vi spillere må i karantene etter US Open, da vil nok ikke US Open holdes. Det blir håpløst for oss. Men hvis det holdes, må kanskje US Open ofres så jeg kan fokusere på grussesongen som er min sterkeste side, avslutter Ruud.