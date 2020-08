Korona stoppet bookingene – nordmenn reddet sommeren

Bestillingene fra nordmenn, som i år har vært nødt til å feriere i eget land, har gjort at bookingene til Frode og Kristine Sakshaugs nye landskapshotell ikke har stoppet opp.

Plutselig ble ekteparet nødt til å ansette kokker og annet personell på rekordtid. En sommer som så ut til å gå stille for seg, ble i stedet fullbooket.

Var ikke forberedt

– Vi trodde egentlig ikke vi skulle klare å komme i mål. Men på grunn av permitteringer i andre deler av bransjen, så klarte vi å løse det. Men det var krevende, sier Frode Sakshaug til TV 2.

Han og kona Kristine var ikke en gang ferdig med å bygge det nye landskapshotellet sitt da koronapandemien traff Norge. Derfor var det en stor lettelse når feriesultne nordmenn skulle begynne å feriere i eget land.

– Vi har vært kjempeheldige. Vi er heldige som starter opp i en periode hvor vi har fått et stort fokus på norgesferie, sier Kristine Sakshaug.

ER FULLBOOKET: Kristine Sakshaug og ektemannen sitt nye hotell er fullbooket hele sommeren. Foto: Frank Lervik

Flere har hatt en god juli-måned

Det er ikke bare ekteparet Sakshaug på Inderøy som har hatt en god juli-måned.

Den vakre turistbygden Loen i Stryn kommune er et av stedene som har hatt stor pågang av besøkende i sommer. Dette begeistrer ordføreren.

– I mai var vi forberedt på at det ikke kom til å komme turister i hele tatt. Men så kommer vi til juni-juli, også er virkeligheten det at det er flere enn noen gang, sier ordfører Per Kjøllesdal til TV 2.

– Det er rett og slett en gledelig overraskelse, det er det ingen tvil om, fortsetter han.

– Juli har vært bra for de små stedene

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, er glad for å høre beskrivelsene.

– Det er veldig gledelig å høre alle de som har hatt sin travleste sommer noen gang. Juli har vært fantastisk for flere steder i distriktene, sier hun.

Ifølge Krohn Devold har juli vært fantastisk for reiselivet, i alle fall noen steder.

Statistikken viser likevel at det for storbyer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har vært en trøblete måned. Oslo gikk fra 35 prosent ledige rom i fjor til 66 prosent i år. I kystbyen Bergen gikk tallene fra 55 prosent til 77 prosent.

Er positivt overrasket

– For å være ærlig så er jeg positivt overrasket, sier Peter Wiederstrøm, hotellrådgiver i Wiederstrøm Consulting.

Han mener at det til tross for at alt har gått ganske bra med hotellbransjen gjennom sommeren.

POSITIVT OVERRASKET: Peter Wiederstrøm er overrasket over årets besøkstall. Foto: Sverre Saabye/TV 2

– Men det er viktig å huske på at etter denne sommeren, så er det en helt ny hverdag som møter hotellene.

Kristin Krohn Devold hos NHO deler Wiederstrøms tanker om en annerledes hverdag for hotellbransjen når sommeren er over. En av de største bekymringene er hvor mange gjester fra utlandet hotellbransjen egentlig kan regne med når høsten kommer.

Hun mener at konkursfaren for norske hoteller derfor ikke er over.

Hotellene står tomme

I Nordkapp har ikke nordmenn klart å erstatte de utenlandske turistene. De har en av sine svakeste sommere noen gang. Bare 10 prosent av besøkstallene i løpet av en normal sommer på 250 000 turister er fasit så langt i år.

Scandic Nordkapp ble bygget for å kunne ta unna de mange turistene som hver sommer har ankommet Nordkapp. Hotellet, som vanligvis kunne huset 580 turister, står i år helt tomt.

– Det er bare det minste hotellet vårt, Scandic Bryggen, som er åpent for øyeblikket. Der har vi 84 sengeplasser, sier hotelldirektør Hans Paul Hansen til TV 2.

Nesten ingen sengeplasser er i bruk

SLITER MED TOMME SENGER: Hotelldirektør for Scandic i Nordkapp forteller om få sengeplasser i årets sesong. Foto: Johnny Dijkhuizen

Hansen er direktør for de tre Scandic-hotellene i Nordkapp. Han forteller at de to største hotellene, Scandic Honningsvåg og Scandic Nordkapp, er nødt til å holde stengt. Bare 84 av 1000 sengeplasser er i bruk i år.

– Vanligvis ville vi hatt 230 ansatte i sving i løpet av en sommer. I år er det bare 35, sier Hansen.

Men å gi opp kampen, det er ikke et alternativ for hotelldirektøren.

– Vi tenker; det kunne alltids vært verre.