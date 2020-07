Usikkerhet rundt håndball-EM i Norge - kan tape 20 millioner

3. desember starter håndballjentene den store folkefesten i Trondheim Spektrum mot Polen.

Etter planen skal EM foregå i tre norske byer (Trondheim, Stavanger og Bærum) og to danske byer (Fredrikshavn og Herning), men publikumsgrensen på maks 200 gjør det vanskelig for håndballforbundet å få i stand et budsjett.

– I praksis så er billettinntektene i et mesterskap 95 prosent av det nasjonale forbundet sine inntekter. Så vi ser på hvordan vi skal få i stand et budsjett som klarer å matche de store kostnadene vi har som er på eksempelvis arenaer, transport og hotellkostnader, forteller generalsekretær i Norges Håndballforbund Erik Langerud.

– Potensielt 20 millioner i underskudd

Håndballforbundet har opprettet en tett dialog med de tre vertskapskommunene og fylkeskommunene, EHF (Det europeiske håndballforbundet) og Kulturdepartementet for å potensielt få ekstra tilskudd for tapte billettinntekter dersom det forblir en publikumsgrense.

– Det er potensielt 20 millioner kroner i underskudd og det er krevende for norsk håndball å håndtere, forteller Langerud.

Langerud er likevel positiv til dialogen med blant annet Kulturdepartementet, og forteller at de har vært godt involvert siden høsten 2013 da det ble søkt om å arrangere mesterskapet i Norge.

– Alle ønsker å få gjennomført et EM i Norge. Hvis vi kan få alle parter til å bidra litt her og der, så er det lettere å få budsjettet i hop. Vi kan selvfølgelig ikke kreve noe som helst fordi det er vårt ansvar, men det er en forespørsel til de respektive myndighetene, sier Langerud.

Ulike scenarioer

Håndballforbundet jobber daglig med å finne ulike løsninger til hvordan mesterskapet kan arrangeres. Et alternativ de har sett på er å gå ned i størrelse på arenaene, som for eksempel Nadderud Arena og Nordstrand Arena, samtidig vil plassen bli mindre og de får ikke rom til flere tilskuere dersom restriksjonene oppheves.

– Vi ser nok på en løsning nå hvor vi forholder oss til antall tilskuere som er lov per nå og så håper vi på en vekst at man åpner for 1000, 2000, 3000 og at vi kan tilpasse billettsalget deretter.

I Danmark er det lov med 500 tilskuere og Langerud ser ikke bort ifra at finalespillet kan flyttes fra Telenor Arena til Danmark.

– Det er klart at i en situasjon hvor Danmark har fullstendig åpent for full hall og Norge ikke har det, så vil det være en helt relevant diskusjon å ta om finalespillet skal spilles der. På lik linje hvis Norge får fulle haller og ikke Danmark får det, så hadde vi diskutert å flytte hele mesterskapet hit, forteller generalsekretæren.

Håndballforbundet gir ikke opp håpet om å spille i alle de tre norske byene, men Langerud forteller at det ser krevende ut akkurat nå. Men han frykter ikke at hele mesterskapet blir avlyst.

– Med det vi vet i dag, så har jeg vanskeligheter med å se at EM ikke blir noe av i det hele tatt. Da er et rent TV-mesterskap den siste løsningen, forteller Langerud og sier at beslutningen om hvordan det skal arrangeres vil komme i løpet av august eller starten av september.