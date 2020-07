Norsk matevarekonsern involvert i britisk dyrevernskandale

Forrige helg ble det sluppet flere skjulte opptak fra en geitegård i Yorkshire i Storbritannia. Opptakene, som kommer fra aktivistene Surge Activism, avslører grov dyremishandling av flere geiter på den aktuelle gården.

– Det vi fant var helt forferdelig. Det er viktig at vi vet hvor maten vår blir produsert og se hvordan forholdene er der man bor, forteller leder Ed Winters for Surge Activism til TV 2.

Den aktuelle gården leverer melk til det britiske meieriselskapet St. Helens Farm. Dette selskapet er eid av det norske Kavlikonsernet. De er i tillegg minoritetseier i den aktuelle gården.

– Jeg syns det er helt forferdelig. Det er vanskelig å finne ord. Det er fryktelig vondt, forteller konsernsjef Erik Volden i Kavlikonsernet til TV 2.

Det var The Independent som omtalte saken først.

Slått, sparket og kastet

De skjulte opptakene viser hvordan geitene på gården blir slått, sparket og dratt bortover gulvet. Noen blir kastet i veggen, mens andre skriker av smerte etter grov mishandling. Den voldelige behandlingen fører til at flere av geitene sliter med å gå i etterkant.

TV 2 har vist de aktuelle opptakene til konsernsjefen, som reagerer med avsky over det han ser.

– Er det slik at forbrukere kan forvente at det er slik Kavli sine produkter blir laget?

– Nei, så absolutt ikke. Dette er langt unna det vi står for og ønsker å stå for.

– Hvordan kan forbrukerne være trygge på at det er god nok dyrevelferd på disse gårdene når vi nå ser hva skjult opptak viser?

– Vi lever av tillit hver eneste dag - både hos forbrukerne og butikkjedene - uansett hvor det er i verden. Det er opp til oss å bevise. Alt jeg kan love er at vi tar dette på største alvor. Vi skal til bunns i det. Og vi skal rydde opp i det, svarer Volden.

De aktuelle produktene fra St. Helens Farm selges kun på det britiske markedet.

Eieren av den omtalte gården, Angus Wielkopolski, forteller til The Independent at han reagerer med avsky over innholdet i opptakene. Han forteller at det nå er mulig han må stenge ned hele gården, som rommer 4000 dyr.

– Vi er forferdet. Vi ante ikke at dette foregikk. Hvis vi hadde visst dette, ville vi stoppet det øyeblikkelig. Dyrevelferd har alltid vært vår topp prioritet, sier Wielkopolski.

Butikkjedene stopper salg

Selskapet leverer produkter til flere butikkjeder i Storbritannia. Nå har de største butikkjedene som Marks & Spencer, Tesco og Waitrose valgt å fjerne produktene, skriver The Independent.

Det pågår nå en granskning av den aktuelle gården for å finne ut hva som har skjedd. Samtidig har Kavlikonsernet trukket tilbake produktene fra alle butikkene i Storbritannia fram til granskningen er over.

– Vi har nå stoppet leveranser fra denne gården med umiddelbar virkning. Salget av alle våre produkter er stoppet i de britiske kjedene.

Store konsekvenser

Konsernsjefen varsler innstramninger og strengere kontrollrutiner. Han legger til at det foreløpig er for tidlig å si noe om årsaken til at forholdene har vært slik på den aktuelle gården.

– Produktene våre vil ikke være i salg før granskningen er ferdig - slik at både vi og våre kunder er trygge på at slikt ikke skjer på våre gårder.

Tre av de ansatte som sees på opptakene har blitt oppsagt, melder St. Helens Farm. Gården vil heller ikke bli brukt av selskapet i fremtiden.

– Denne hendelsen skal vi bruke videre for å se hva mer vi kan gjøre fra vår side for å ta større ansvar og kontrollere at ting faktisk gjennomføres. Vi må ta større ansvar enn vi har gjort tidligere. Slikt kan ikke skje, avslutter Volden.