Ekspertenes råd: Slik blir du en god e-sportutøver

Vi har spurt proffene og ekspertene om hvordan man bruker tiden best mulig for å nå toppen innen e-sport.

Som i alle andre sporter er det kun et begrenset utvalg som klarer å bli topputøver i e-sport. Men er det de som spiller mest som blir best?

Det er mange som spiller opp til ti timer daglig, og lange kvelder foran pc-skjermen har blitt grobunn for utallige konflikter i de tusen hjem. Samtidig har flere topputøvere i Counter-Strike sykmeldt seg etter å ha følt seg utbrent av det intense trening- og kampregimet til topplagene.

Derfor har TV 2 spurt proffene og ekspertene om hvor mange timer man faktisk trenger å spille daglig for å hevde seg i toppen.

— Lag deg en rutine

Norske Joakim «jkaem» Myrbostad spiller for den amerikanske klubben 100 Thieves i Counter-Strike. Han mener man bør legge opp en rutine for å øke nivået.

Joakim "jkaem" Myrbostad under IEM Katowice Foto: Helena Kristiansson / ESL

— Legg opp en rutine på flere områder, som eksempelvis antall frags på DM/aimbotz, se på (og analyser) toppkamper – forstå hvorfor spillerne spiller som de gjør, sier Myrbostad til TV 2.

På spørsmål om antall timer man bør trene hver dag har han ikke to streker under svaret, da han mener det ikke går på antall timer – men heller hvordan man disponerer timene.

— Jeg har alltid sagt at om man spiller nok, og er interessert, så lærer man med tiden, mener han.

For ett år siden vant norske Emil «nyhrox» Bergquist verdensmesterskapet i Fortnite sammen med David «aqua» Wang. Før VM slet han med å sjonglere fulltidsskole, søvn og kvalifisering til Fortnite World Cup.

NEW YORK, NEW YORK - 27 JULI 2019: Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen (V) og David "Aqua" Wang (H) poserer med trofeet etter de vant verdensmesterskapet i Fortnite. Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP

— I førsteklasse (videregående) var det vanskelig å prøve seg på VM-kvalifisering samtidig som jeg hadde fulltidsskole. Nå har skolen tilpasset perfekt for meg, så det har gjort det mye lettere å fokusere på Fortnite og skole samtidig. Det gjør også at jeg er mer uthvilt, for det var jo søvn som var problemet i starten, sier Bergquist til TV 2.

Kim Andrè Myhrvold er ferdigutdannet psykolog neste år, og er på vei til å bli sportspsykolog med fokus på e-sport.

— Studier viser at man kan være fokusert godt i opptil 50 minutter av gangen, før man må ta en pause. Man kan godt ha lange treningsdager, men det er viktig med pauser og variasjon – altså ikke sitte å spille non stop i 10 timer, sier Myhrvold på spørsmål om optimal trening for e-sportutøvere.

— Endeløse timer med spilling uten mål og mening gir deg lite

Strukturering av treningsøkter er et viktig element som vil sørge for at du blir bedre på kortere tid. Sett deg en plan for hvilke områder du ønsker å forbedre deg på, og sett opp treningen deretter.

Adam Friberg spiller sammen med norske Håkon «hallzerk» Fjærli i klubben Dignitas. Treningen deres er satt i system.

Adam Friberg Foto: Dignitas

— Vi starter gjerne med en time taktikk og titting på kampopptak, deretter varmer vi opp det mekaniske i 30 minutter, sier Friberg før han fortsetter;

— Etter det spiller vi to treningskamper, spiser lunsj og deretter avslutter med to kamper til.

Slik type struktur finner du ofte på det øverste nivået, og det er ingenting i veien for å benytte seg av en slik metode individuelt på et lavere nivå.

— Noe uerfarne spillere ikke innser før de blir eldre og mer rutinerte, er at endeløse timer med spilling uten mål og mening gir deg lite. Det å kunne bruke tiden sin produktivt vil gi bedre resultater raskere, mener TV 2 ekspert Halvor «vEndetta» Gulestøl.