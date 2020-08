Ifølge utlysningen ser Amazon etter en analytisk leder som skal få ansvar for å utvide selskapets muligheter i Sverige og Norden. Både Danmark, Finland og Norge er blitt nevnt konkret i stillingsutlysningen.

Han tror at dersom Amazon etablerer seg i Norge, vil det bli en tøff konkurranse mot det norske næringslivet.

– Med en direkte etablering blir det en tøffere konkurransesituasjon enn noen har sett før, sier teknologiekspert Torgeir Waterhouse.

– Det er et selskap som er villig til å gå i tap for å nå større mål.

– Ikke vær Amazon

Det er allerede bekreftet at Amazon vil etablere seg i Sverige. Waterhouse peker på et attraktivt marked i Norden.

– Norden er et attraktivt marked, men en god økonomi. Når de først går inn i Norden, så går de «all in». Det er et enormt sterkt apparat som blir satt i gang. Dette er en langsiktig plan, det er ikke noe man gjør over natten.

KAN DANKE UT SVENSKEHANDELEN: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse tror dersom Amazon etablerer seg i Norge, kan det føre til at nordmenn ble mer opptatt av Amazon enn svenskehandel. Foto: Arkiv

Han mener norsk næringsliv må være gode til å konkurrere på det de er sterke på.

– En norsk nettbutikk klarer ikke utkonkurrere Amazon på å være Amazon, men gjør deg selv attraktiv på det du kan være sterk på. Ikke forsøk å utkonkurrere Amazon på det de er best på, sier han.

Ulike markeder

På et vis er allerede Amazon kommet til Norge. Blant annet får man kjøpt bøker, musikk og filmer fra selskapet.

Hvilke markeder selskapet vil etablere seg i, gjenstår imidlertid å se.

– Vi vil nok få en pekepinn, når vi ser hva de gjør i Sverige. Det er nærliggende å tro at de vil etablere seg i markeder knyttet til kjappe kjøp på nett, sier han.

Han peker på at de blant annet kan utvide til for eksempel mat, elektronikkvarer, sportsutstyr, sminke og klær.

– Det gjelder store segmenter hvor folk gjør store volumkjøp, det er det de går inn i.

Stor spenning

Det er knyttet stor spenning til om Amazon kommer til Norge. Når det blir er imidlertid usikkert.

– Mange har et positivt forhold til Amazon, så det tiltrekker seg masse kunder. Det er et merke mange går og venter på, sier han.

– Hvis vi ser noen år frem, kanskje bare måneder etter Amazon lanserer, kan det være at det er Amazon norsk detaljhandel må være opptatt av, og ikke svenskehandelen.

Doblet overskudd

Tidligere i sommer ble tallene for andre kvartal lagt frem. Amazon kunne melde om en nær dobling i overskuddet, som endte på over fem milliarder dollar – totalt 45 milliarder kroner.

Samtidig steg omsetningen med 40 prosent til 90 milliarder dollar, totalt over 800 milliarder kroner.

Amazon har informert om at selskapet forventer å bruke hele overskuddet på tiltak for å sikre ansatte og kunder.

– Dette er et høyst uvanlig kvartal, og jeg kunne ikke vært mer stolt og takknemlig overfor våre ansatte rundt om i verden, sa Bezos.

Ifølge Bloomberg sitter Bezos på verdier på om lag 180 milliarder dollar. Det gjør ham til verdens rikeste person.