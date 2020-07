Smitteutbruddet i Moss: Ytterligere tre kommuner involvert

Også Asker, Vestby og Lillestrøm er involvert i smitteutbruddet i Moss, opplyser kommunen. Moss kartlegger også et fjerde selskap i forbindelse med utbruddet.

Fra før er Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Råde involvert i det lokale smitteutbruddet i Moss.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus sier på en pressekonferanse torsdag at ytterligere tre kommuner er involvert i smitteutbruddet i Moss. Det er Asker, Vestby og Lillestrøm.

– Vi har allerede vært i dialog med disse tre kommunene, sier Krogshus.

128 personer er bekreftet smittet med koronaviruset i Moss torsdag. Det er en økning på to tilfeller fra dagen før.

Et fjerde selskap

De nye tilfellene har tilknytning til smitteklyngen som har fellesnevner til det private selskapet.

18 smittetilfeller i Moss, i tillegg til ett tilfelle fra en annen kommune, er en del av denne klyngen. Krogshus sier at fire av tilfellene deltok i selskapet.

– For å stanse dette utbruddet fullstendig er vi avhengig av å komme i kontakt med alle som kan ha vært ekspondert for smitte, sier Krogshus.

Kommuneoverlegen sier at de fortsatt ikke har fullstendig oversikt over alle nærkontakter, men kommunene som er berørt, jobber med å få oversikt.

– I går kveld fikk vi informasjon om at det skal ha vært avholdt et fjerde selskap. Vi jobber nå med å kartlegge hvem som skal ha vært på dette selskapet og kontakte alle som har vært der, sier Krogshus.

Selskapet skal ha blitt avholdt i Fredrikstad.

Fra før er det kjent at koronasmitten i den ene smitteklyngen har skjedd i en bryllupsfeiring med tre ulike selskap.

Selskapet ble avholdt 15. juli.

Venter på testsvar

Onsdag uttalte Krogshus at de ventet svar på 190 koronatester. De har kommunen fått svar på, hvor altså to testet positivt.

I forbindelse med at svært mange ønsker å teste seg før de starter på jobb etter ferien, har kommunen inngått et samarbeid med Sykehuset Østfold om å teste de ansatte i Moss kommune.

– Alle som jobber i helsevesenet i Moss og som har vært i utlandet, selv i «grønne» land, skal testes før de kan starte arbeidet med pasienter, sier Krogshus.

Det siste døgnet har det blitt tatt 105 nye koronatester, og disse venter de svar på torsdag ettermiddag eller kveld.

Smitteutbruddet i Moss består av tre klynger, hvor den ene gjelder de nevnte private selskapene. De to andre gjelder personer som har vært på reise i «grønne» land.

Et puslespill

Ordfører Hanne Tollerud i Moss kommune sier at de fortsetter å jakte alle som kan ha blitt smittet.

– Det er mildt sagt et stort puslespill. Smitteoppsporing er sentralt i strategien om spredningen av koronaviruset, sier hun.

Tollerud sier at de har sett mange eksempler på at en smittet kan smitte mange.

– Som jeg sa i går, så kan alle gjøre feil. Ingen skal føle skam over det. Samtidig er det avgjørende for god smitteoppsporing at vi er åpne og har tillit til hverandre, og det er på den måten vi demmer opp utbruddet, og som vi kan komme til å stå i framover, sier ordføreren.

Hun sier hun er glad for at det ikke er bekreftet nye smittetilfeller ved Rosnes omsorgsboliger. Alle beboere og ansatte ved omsorgssenteret skal testes to ganger. Samtlige av den første runden med tester har vært negative.