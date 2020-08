Nathan Aké klar for Manchester City

Nathan Aké (25) er klar for Manchester City, bekrefter klubben på sine nettsider onsdag kveld.

Det skjer dagen etter at City har bekreftet signeringen av Ferrán Torres fra Valencia.

Aké har undertegnet en femårskontrakt med Manchester City.

– City har vært det beste laget i England det siste tiåret, så det er en drøm for meg å komme hit. Det er et topplag fylt med spillere i verdensklasse. Uansett posisjon er det et stort navn, sier Aké til klubbens nettsider.

Nederlenderen har tidligere vært en del av Chelseas akademi og ble sett på som et av de største talentene i klubben. Derfor var det mange som ble overrasket da han ble solgt til Bournemouth i 2017.

Det ble rapportert om at Chelsea hadde sikret seg en tilbakekjøpsklausul i avtalen. Ifølge TalkSport var Bournemouth nødt til å godta et tilsvarende bud fra Chelsea, da klubben godtok Manchester Citys bud.

Ifølge The Athletic betaler Manchester City like over 400 millioner for 25-åringen.

Aké er venstrebeint, noe som ofte gjør midtstoppere ekstra ettertraktet. Men venstrebeint er også Citys beste midtstopper, Aymeric Laporte, så det spørs om ikke Aké blir hentet som backup for franskmannen.

Tidligere i juli ble det store spekulasjoner da Ole Gunnar Solskjær tok en prat med midtstopperen etter Uniteds kamp mot Bournemouth.