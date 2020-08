Over halve landslaget kan bli solgt: – Vi snakker hundrevis av millioner

Mandag åpnet overgangsvinduet i Fotball-Europa, og for flere av Norges landslagsspillere kan det gå mot klubbytte denne sommeren.

En viktig høst med avgjørende EM-playoff mot Serbia venter, og for en del av Lars Lagerbäcks sentrale menn kan det være vesentlig å posisjonere seg i nye klubber.

Både Joshua King (Bournemouth) og Haitam Aleesami (Amiens) har rykket ned med sine klubber fra store ligaer, mens spillere som Alexander Sørloth (Trabzonspor, på utlån fra Crystal Palace) og Kristoffer Ajer (Celtic) er blitt satt i forbindelse med overganger til store europeiske klubber på ryktebørsene verden rundt.

Les også: Sørloth om Crystal Palace-tiden: – Dette ødela selvtilliten

I tillegg er Omar Elabdellaouis Olympiakos-kontrakt gått ut, mens Markus Henriksens tid i Hull også er over. Det betyr at over halvparten av det norske laget som spilte forrige Ullevaal-landskamp mot Færøyene i november i fjor kan ha fått ny arbeidsgiver når landslagsfotballen ruller igjen høsten 2020.

– Hvis spillere som Ajer og Sørloth blir solgt, snakker vi hundrevis av millioner. Erling Braut Haaland kan jo også bli solgt, noe som vil bety enda større summer, men jeg tror ikke det skjer nå. Det blir uansett spennende, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

FOTBALLEKSPERT: Jesper Mathisen følger det norske landslaget tett og er spent på sommerens overgangsvindu. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Han har på oppdrag for tv2.no tatt for seg hver av de seks nevnte spilleres potensielle karrierevei videre denne sommeren, og er spent på hvordan den neste måneden vil utvikle seg.

– Jeg også spent på hvordan markedet er nå etter det vi har vært gjennom. Det er ikke tvil om at klubbøkonomien rundt omkring er svekket. Det gjelder også på verdensbasis. Når alt av næringsliv stuper, går det ut over eiere og sponsorer. Så jeg tror ikke det blir helt vilt, men hadde det vært en normalsesong tror jeg nok mer på at alle disse guttene hadde byttet klubb. Det at det er et ganske vanskelig marked nå kan jo gjøre at de blir spillende for eksempel et halvt år lengre enn normalt sett, sier den tidligere Start-spilleren.

Her er Mathisens vurderinger av potensielle overganger for norske landslagsspillere sommeren 2020:

Joshua King, Bournemouth (rykket ned fra Premier League)

HAR LEVERT, OGSÅ MOT DE BESTE: Joshua King feirer (delvis) etter å ha scoret mot gameklubben Manchester United i juli. Gjennom fem sesonger i Premier League har han giort seg selv til et yndet overgangsmål i engelsk fotball. Foto: Clive Brunskill/AFP

– Han var jo nære på en overgang til United i januar og vil være attraktiv for flere Premier League-klubber også før neste sesong. Samtidig er han en kostbar mann når det gjelder overgangssum, gitt at han ikke har noe klausul som ikke er kjent. Hvis de skal tilbake igjen på første forsøk, er han en veldig viktig brikke, så det koster nok litt å kjøpe ham fri, sier Mathisen.

TV 2s ekspert tror imidlertid at den erfaringen King har opparbeidet seg gjennom fem sesonger og 48 scoringer på engelsk fotballs øverste nivå, kan være nok til at aktuelle klubber faktisk blar opp det som trengs for 28-åringen.

–Han er en angriper som har vist at han har det som skal til i den ligaen, og det gir ham en fordel sammenlignet med dem fra andre ligaer utenfor Premier League. Jeg tenker at han har mulighet til å skifte beite, fortrinnsvis til en Premier League-klubb, men jeg tror ikke det blir til en av de største klubbene i ligaen. Utover dem kan han være aktuell for alle de andre klubbene, for han er blitt såpass stabil på det nivået, sier Mathisen.

Haitam Aleesami, Amiens (rykket ned fra Ligue 1)

STJERNEMOTSTAND: Haitam Aleesamis Amiens fikk ikke fullføre sesongen da Ligue 1 ble stanset på grunn av koronapandemien. Her i duell med PSGs Kylian Mbappe i desember i fjor. Foto: Franck Fife/AFP

– Han har spilt for helt ok klubber i Italia og Frankrike, og jeg tenker at det er slike klubber i de samme nasjonene cirka på det nivået han har spilt på som er aktuelle også nå. Ikke de aller største, men klubber fra midten av tabellen og ned i de landene som han allerede har vist seg frem i tidligere, sier Mathisen.

TV 2s ekspert tror fortiden i Palermo og Amiens vil gjøre venstrebacken godt rustet til å takle en tilsvarende utfordring, for selv om han ikke utelukker det, tror han ikke 29-åringen er blant dem som er aktuelle for Premier League.

– Jeg tror ikke han går til Spania, England eller Tyskland, men han har vist seg godt frem også for Norge de siste årene og er såpass god offensivt at han ikke vil ha noe problem med å finne seg en ny arbeidsgiver på et greit nivå, sier Mathisen.

Alexander Sørloth, Trabzonspor (toppscorer i Süper Lig)

SUKSESSHISTORIE: Alexander Sørloth, her i duell med Getafes Raul Garcia i Europaligaen i september, har levert over all forventning i tyrkisk fotball. Foto: Javier Soriano/AFP

– Han har i aller høyeste grad gjort seg selv til et hett navn igjen, og må være aktuell for virkelig store klubber i de store ligaene. Selv om han ikke fikk det til i Crystal Palace og Premier league, fremstår han nå som en helt annen spiller. Han har selvtillit, han er bra i luften, en råsterk avslutter og har også bra fart når han får i gang den store kroppen sin. I tillegg er han flink til å gjøre folk rundt seg bedre. Han er rett oss litt blitt en klassespiss, sier Mathisen.

Den karakteristikken ville nok et fåtall engelskmenn brukt om nordmannen etter at han i fjor sommer forlot Crystal Palace på det som i utgangspunktet skulle være et toårig lån til Trabzonspor. Null mål på 533 Premier League-minutter gjorde at londonerne tilsynelatende hadde mistet troen. Nå er 24-åringen imidlertid nylig blitt toppscorer i Tyrkia og er på alle lepper.

– Jeg tror ikke klubber har seg skremme av det som skjedde i Premier League, for nå er han på sitt beste noensinne og har til tider vist at han er for god for den tyrkiske ligaen. Derfor tror jeg store klubber både i Tyskland, England, Italia og Spania, de virkelig store ligaene, vil vise interesse for ham, sier TV 2s ekspert.

Mathisen ser tilbake på Nations League-kampen borte mot Kypros i november 2018, da han gav innbytter Sørloth børskarakter 2 og en beskrivelse av at han «fikk vondt av ham». Nå tror han trønderen vil være delt i sin vurdering om hvorvidt det vil være lurt å forlate Trabzon etter kun ett år.

– Høsten 2018 var han ikke i nærheten av å levere, men den forvandlingen som har skjedd siden det er virkelig gledelig for ham. Han ser ut til å være den store helten i Tyrkia, og det må være utrolig kult å være en så veldig stor stjerne. I tillegg har han en veldig god avtale der nede, så sånn sett ikke noe hastverk med å flytte på seg. Men samtidig så er ikke den ligaen blant de beste i Europa, og jeg tenker at de klubbene som kommer til å komme med bud er såpass store at det vil være veldig fristende for ham å hoppe på dem uansett. Fotball er ferskvare, og man vet ikke hvordan ting utvikler seg det neste året. Det er jo han selv et veldig godt eksempel på, sier Mathisen.

Palace-retur blir det så å si garantert ikke, da Trabzonspor har en klausul som gjør at de kan hente ham billig for så å eventuelt selge ham videre til en større klubb. Mathisen påpeker også at det ville vært snakket enda mer om det Sørloth har prestert om det ikke hadde vært for en av hans landsmenn.

– Hadde det ikke vært for Erling Braut Haaland, så hadde vi vært «all over» Sørloth. Men på grunn av det elleville han har stått for, har det Sørloth har holdt på med i Tyrkia havnet litt i skyggen. Men hadde det ikke vært for «Braut Haaland-hypen», hadde vi snakket om Sørloth i langt større grad. Han har levert helt vanvittig, han kan skifte beite hvis han vil, og det tror jeg fort kommer til å skje, sier Mathisen.

Kristoffer Vassbakk Ajer (seriemester tre år på rad med Celtic)

ETABLERT: Kristoffer Vassbakk Ajer (høyre) sammen med lagkameratene Olivier Ntcham og Christopher Jullien etter seieren borte mot Lazio i Europaligaen i november. Foto: Gregorio Borgia/AP

– Han har levert bra i Celtic, spilt fast over lang tid, hatt en fin utvikling og spilt seg inn på landslaget. Det har vært interesse fra flere av de største ligaene, både i Tyskland, Italia, England og Frankrike, så han er en av dem jeg tror kan komme til å bli solgt, sier Mathisen.

Vassbakk Ajer har to år igjen av kontrakten, så dersom de suverene skotske mesterne skal få en stor overgangssum, nærmer det seg kanskje en overgang bort fra Glasgow for 22-åringen.

– Jeg tror ikke han er noe særlig interessert i å forlenge, men om det er nå eller neste sommer han forsvinner videre gjenstår jo å se. Spørsmålet er om de aktuelle klubbene vil kjøpe ham nå eller om de vil vente til neste sommer når de kan få ham ganske mye billigere enn han vil være nå. Celtic kan komme til å kreve mye penger. Samtidig er han ettertraktet, som en ung midtstopper som vil utvikle seg videre. Så han har nok muligheter i sommer, sier Mathisen.

Den kommende sesongen er også av det ekstra viktige slaget for Celtic, da de som første skotske lag noensinne kan vinne ti ligatitler på rad. Både «Lisbon Lions» fra 1966-74 og Rangers’ gullag fra 1989-97 stoppet på ni, og det å bli udødelig i en av Europas største klubber kan virke forlokkende.

– Denne sesongen er ekstremt viktig. Rangers har sagt at de heller går konkurs enn at Celtic skal vinne denne, så det er en viktig sesong for Celtics del. Jeg tror sånn sett ikke at Vassbakk Ajer har noe hastverk med å forsvinne. Samtidig er det slik at man vet ikke ståa om ett år, og kommer det interessante klubber nå, kan det være risikabelt å vente. Ser man på Sørloth, så har det gått fra helvete til himmelen, men det kan gå andre veien også. I tillegg tror jeg agentene rundt disse unge fremadstormende guttene alltid er interesserte i å få til et salg, for her gjelder det spillere som kan ta steget til enda større klubber med enda bedre økonomi, sier Mathisen.

Omar Elabdellaoui, Olympiakos (kaptein og fersk seriemester)

STØDIG: Omar Elabdellaoui, som her tar seg av Pierre-Emerick Aubameyang sammen med lagkameraten Ousseynou Ba da Arsenal ble slått ut av Europaligaen i februar, har levert solid i gresk fotball i over fem år. Foto: Frank Augstein/AP

– Han har massevis av erfaring og har vist i den ene turneringen og ligaen etter den andre at han tar det nivået han spiller på. Han en en slik spiller som viser at nesten uansett hvor han er eller hva han møter, så karer han seg. Etter hvert har han også så mye erfaring og er såpass god en mot en at jeg tror han vil være aktuell for klubber også i de store ligaene. Han har kanskje ikke vist seg frem og vært stabilt god i en liga som Premier League, men han har spilt Champions League og Europaligaen og levd under et stort press i en storklubb i Hellas, sier Mathisen.

Backens kontrakt i den greske storklubben går ut etter inneværende sesong, og kapteinen har signalisert at han ønsker å ta et nytt steg. Både Bundesliga (Eintracht Braunschweig, 2013/14) og Premier League (Hull, 2016/17) er noe han har erfart tidligere, og Mathisen utelukker ikke en ny sjanse i sistnevnte liga.

– Det at han har vært i England før, spilt der og kjenner kulturen, tror jeg er et positivt tegn. Han har det nivået inne. Jeg har vært veldig imponert over det jeg har sett av ham i landskampene, han er blitt en av Lagerbäcks viktigste spillere. Og det er han ikke blitt bare på grunn av det han har levert på banen, men også utenfor. Han fremstår som en lederskikkelse, som vil kunne levere bra og stabilt uansett hvilken liga han ender opp i. Det er ikke mange kamper du har sett av ham der han har vært direkte svak, for han har et veldig høyt bunnivå, sier TV 2s ekspert.

Markus Henriksen, Hull/Bristol City (kontraktsløs)

ERFAREN: Markus Henriksen, som her forlater banen skadet mot Manchester United i ligacupsemifinalen i 2017, har etter hvert mange års utenlandsfotball i bagasjen. Foto: Rui Vieira/AP

– Han er på et tidspunkt i karrieren der han sikkert har vurdert å flytte hjem til Trondheim. Han har kjøpt hus der og har en familiesituasjon som tilsier at han sikkert vil det etterhvert, men jeg tror han velger å bli utenlands i en kontraktsperiode til. det har han i seg, for han har vist seg frem gjennom mange år med landslaget der han har vært stabil og god. Han har mange år igjen på et bra nivå hvis han ønsker det, for han er flink å ta vare på kroppen sin, sier Mathisen.

Henriksen ble lånt ut fra Hull til Bristol City i januar, men har en kontrakt som er gått ut i Championship-klubben. Midtbanespilleren er fremdeles kun 28 år, og TV 2s ekspert spekulerer i at mange tror trønderen er betydelige eldre enn han faktisk er fordi han slo gjennom som 17-åring allerede i 2009 og ble proff i nederlandske AZ allerede i 2012.

– Det er litt tidlig å dra hjem til Lerkendal allerede nå, så jeg tenker at han kan få seg en grei avtale til utenlands og så komme hjem til RBK når det nærmer seg slutten. I den posisjonen han spiller har han levd av «smartness», løpskapasitet og pasningsspill, og det vil ikke bli noe dårligere i årene som kommer. Han slo gjennom tidlig, og skal egentlig inn i sine beste år nå. Så jeg tror ikke han vil ha noen problemer med å finne seg en klubb ute så lenge han er interessert i det selv, sier Mathisen.

Norge skal etter planen spille sine neste landskamper i Nations League mot Østerrike (hjemme 4. september) og Nord-Irland (borte 7. september). EM-kvaliken mot Serbia spilles i utgangspunktet på Ullevaal 8. oktober.

PS! Norges startellever mot Færøyene, i den foreløpig siste landskampen på norsk jord 15. november i fjor, var følgende: Rune Almenning Jarstein - Omar Elabdellaoui, Tore Reginiussen, Kristoffer Vassbakk Ajer, Haitam Aleesami - Iver Fossum, Markus Henriksen, Sander Berge, Ole Selnæs - Joshua King, Alexander Sørloth.

Hva tror du skjer med de norske proffene i sommer? Hvem blir Norges neste PL-proff? Bruk emneknaggen #2pl på sosiale medier og diskuter Premier League gjennom hele sommeren.

Les også: De ubrukelige» statistikkene fra 2019/20-sesongen