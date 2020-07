Begynte som rutinekontroll – endte opp i massivt beslag

Den siste tiden har Tolletaten tatt store beslag i både det ene og det andre.

22. juli avdekket tollere på Ørje tollsted store mengder dopingpreparater og legemidler.

Seksjonssjef Gro Lene Gundelsby forteller at beslaget ble ganske mye større enn først antatt.

– Det begynte med en vanlig rutinekontroll. Det var et par, som er bosatt i Norge, som hadde vært på ferie i hjemlandet sitt, Litauen.

Paret hadde med seg mye bagasje. Tollerne tok dem med inn for å lette kontrollen.

– Når de begynte å se gjennom fant de litt både her og der. Det var gjemt i seteputer og seterygger. Det ble ganske stort etter hvert, sier hun.

FORSETTELIG: Et beslag som dette blir fort veldig forsettelig, sier seksjonssjef ved Ørje tollsted Gro Lene Gundelsby Foto: Tolletaten

Totalt ble det beslaglagt 11.219 tabletter og 353 hetteglass med dopingmidler og legemidler i bilen.

Gundelsby sier de ser dopingpreparater med jevne mellomrom, men ikke i så store mengder som dette.

– Når det skjer på denne måten blir det veldig forsettelig. Med tanke på videre salg og slikt blir det mer alvorlig.

Paret ble overlevert til politiet. Hva som vil skje videre kjenner hun ikke til.

Som nåla i høystakken

Kontorsjef for Tolletaten grensedivisjoner Lars Teigen sier Tolletaten har opplevd en enorm oppgang i funn av blant annet hasj, marihuana og cannabis.

– Det er rett og slett på grunn av stengte grenser. Folk velger heller å sende i posten. Vi har hatt en betydelig økning i funn, sier han.

På Østlandsterminalen avdekket tollerne to plater med i alt 100 gram hasj. Sendingene kom fra Storbritannia, og mottakerene er bosatt i Agder.

TO DELER: Sendingene med marihuana kom i to separate sendinger. Foto: Tolletaten

– Det ble jo et lite puslespill å sette de sammen. De kom i to helt separate sendinger som ikke hadde noe med hverandre å gjøre. Den var knekt i to, så det var jo litt morsomt av vi fant begge bitene, sier han og legger til:

– Vi mottar titalls millioner sendinger. Sjansen er ikke så stor for å finne akkurat de to.

Trent øye for luksusmerker

Tollerne på terminalen ser tusenvis av pakker hver dag. Teigen forklarer at sendinger fra blant annet hasjprodusenter ofte er merket med et merke.

– Det er en gjenganger med dyre, gjenkjennelige luksusmerker. Hvis de sender ting med god kvalitet, vil de gjerne merke sendingen med dyre merker, som for eksempel Rolex, forklarer han.

AVSLØRT: Røntgen og trente øyer avslører fort sendinger med avvik, forklarer Teigen. Foto: Tolletaten

På samme terminal ble det også gjort beslag i 296 gram marihuana. Sendingen kom fra Storbritannia, og var adressert til en person bosatt i Sandnes.

Selv om pakken var vakuumpakket, fant tollerne likevel narkotikaen.

– Vi bruker røntgen mye, og åpner opp veldig mye.

Teigen sier man gjør seg erfaringer om hvordan avvik ser ut.

– Det er trente øyer. Man utvikler etter hvert en evne for å finne avvik, sier han.