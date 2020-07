Instagram slettet Madonna-video

Popstjernen hevdet at en koronavaksine ble holdt unna allmennheten for å «la de rikere bli rikere».

Instagram har tatt grep mot Madonna etter at superstjernen delte konspirasjonsteorier om koronaviruset til sine 15 millioner følgere, skriver Sky.

61-åringen hevdet at en vaksine mot viruset allerede finnes, men at den blir holdt skjult for allmennheten for at de «rikeste skal bli rikere». Videoen inneholdt påstander fra legen Stella Immanuel, som har kommet med flere ville utsagn, blant annet om behandling av viruset. President Donald Trump har delt en lignende video.

Instagram tok raskt grep, og gjorde videoen uklar og la til meldingen: «Falsk informasjon. Sjekket av uavhengige faktasjekkere».

– Vi fjernet videoen fordi den inneholdt falske påstander om behandling og forebygging av covid-10, sier Raki Wane, talsperson for Instagram, til Billboard.

Folk som har likt, kommentert eller delt videoen, vil få en melding der de ledes til offisiell informasjon om viruset. Instagram fjerner alle tilfeller av videoen, ikke bare Madonnas.

– Sannheten vil sette oss fri

I Instagram-innlegget som nå er slettet, kaller Madonna Immanuel for en helt.

– Sannheten vil sette oss alle fri! (Legg merke til hvordan denne informasjonen sensureres. Men noen mennesker vil ikke høre sannheten), skriver hun.

Madonna hevder det finnes en vaksine mot viruset, og at retter en spesiell hyllest til Stella Immanuel, som hun kaller «min helt».

Blant de som har reagert på Madonnas innlegg er Annie Lennox. Den tidligere Eurytmics-vokalisten er ikke imponert over artiskollegaen.

– Dette er komplett galskap!!! Jeg kan ikke tro at du omfavner sånt farlig kvakksalveri. Forhåpentligvis har du blitt hacket, og er i ferd med å skrive en forklaring, skriver Lennox.

Verken Madonna eller Lennox har svart på Billboards henvendelser.

Ikke første gang

Det er ikke første gangen Madonna får kritikk for utsagn hun har kommet med under pandemien. I mars la hun ut en video av seg selv i badekart, der hun beskrev viruset som «en god utjevner».

– Det som er forferdelig med dette er også det som er fantastisk med dette. Det som er forferdelig med dette er at det har gjort oss alle like på mange måter, og det som er flott med dette er at det har gjort oss alle like på mange måter, sa hun fra badekaret.

I mai påstod hun at hun hadde antistoffer som gjorde at hun kunne «puste inn covid-19-luften».