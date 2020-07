Enormt trykk i grensehandelbutikk – måtte stenge to ganger på én dag

Butikkene over grensen er ribbet for varer. Én av dem ble tvunget til å stenge dørene to ganger på en dag ettersom pågangen av handlende nordmenn ble for stor.

– Vi har mye tomme hyller, men vi jobber også for fullt for å fylle dem igjen, sier Torbjørn Swartz, som er visedirektør for Maximat i Töcksfors.

Fredag ble Värmland kategorisert som «grønt» område, og fra midnatt kunne nordmenn igjen komme til et av de mest populære svenskehandelområdene uten å måtte i karantene.

– Det gikk fra å være helt stendødt til at det eksploderte. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Swartz.

Trykket ble faktisk så stort at butikken så seg nødt til å stenge to ganger på én dag.

Smaalenenes avis omtalte saken først.

Av sikkerhetshensyn

For Maximat har trykket vært stort alle dager siden åpningen, men på mandag var det enormt.

– Da hadde vi køer på 70 meter i 8 kasser. Når det er så mye folk og køene samles foran kassene, samtidig som at folk skal passere, så blir det for tett. Derfor så vi oss nødt til å stenge butikken av hensyn til sikkerheten til kundene og ansatte, sier visedirektøren.

Butikken stengte i 15 minutter en gang og 20 minutter den andre gangen.

– Sikkerheten må settes først. Heldigvis var det bare nødvendig å stenge i korte perioder, sier Swartz.

POPULÆRT: Kjøtt, drikkevarer og godis er de mest populære varene blant nordmenn. Foto: Anders Stensås / TV 2

Tatt på senga

Maximat jobber nå på spreng med å møte etterspørselen til handlelystne nordmenn.

– Vi har kjøpt for lite og solgt for mye. I tillegg forteller flere av leverandørene våre at det tar tid å få igang hjulene igjen etter mange måneder med stengt grense. Vi ble litt tatt på senga, sier han.

TOMT: Også i tobakkbutikken er det svært utplukket i hyllene torsdag. Foto: Anders Stensås / TV 2

I Töcksfors kommer vanligvis flesteparten av kundene fra Mysen, Askim, Ski og Oslo. Ettersom grensen ved Stömstad er stengt opplever de nå også mange besøkende fra Sarpsborg og Fredrikstad.

Swartz forteller at han er lykkelig for at de atter kan holde åpent.

– Det har vært tungt å holde stengt i fire måneder, så vi er nesten rørt i butikken nå. Alle er tilbake fra permitteringen og vi har i tillegg lånt inn folk fra andre steder, sier han.

Han spår at butikken lander på veldig gode tall denne uken og neste, før han regner med at det normaliserer seg litt etter folk kommer hjem fra ferie.

STORHANDEL: Butikksjefene over grensa forteller at nordmennene som handler denne uken, fyller handlekurvene til randen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Handler som for siste gang

I Charlottenberg har også pågangen av nordmenn vært stor siden grensen ble åpnet.

– Det har vært mye folk og stort trykk, spesielt på mandag og tirsdag. Pågangen har likevel vært håndterbar og vi har hatt kontroll, sier Kaj Hänninen, butikksjef ved Hypermat i Charlottenberg.

Han forteller at en av de største forskjellene etter at grensen ble åpnet, er mengdene folk handler.

– De som handler her, handler mye. Det er betydelig mer enn normalt. Det er nesten som at det er siste gangen de skal handle, sier Hänninen.

Han forteller at butikken hans også jobber på spreng for å skaffe nok varer til å møte etterspørselen.

Har justert maksantallet

Eurocash i Töcksfors forteller at de har innført en rekkesmitteverntiltak i butikken.

– Vi har justert ned maksantallet som kan være i butikken, og har vektere som passer på at vi ikke overstiger det. Vi har vi fjernet hyller slik at det skal være lettere å holde avstand. Vi har også stort fokus på hygiene, sier butikksjef Anton Brusing.

Han forteller at butikken også sliter med å holde hyllene fulle ettersom det har vært så mye folk.

– Vår førsteprioritet var at kundene skulle kunne handle i et trygt miljø, så nå jobber vi med å skaffe tilstrekkelige varer, sier Brusing.

Også han har opplevd at folk fyller handlekurvene ekstra mye.

– Det kan være at folk er urolige for at grensene stenges igjen og det er derfor de handler mer. Vi krysser fingrene for at den forbli åpen, sier Brusing.