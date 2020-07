Mann døde etter pågripelse i Sverige

Onsdag fikk svensk politi en melding om vold og mopedran i Södertälje. Etter hendelsen pågrep politiet en mann på moped, som de mistenkte stod bak det grove ranet, melder Expressen.

Ved pågripelsen ble politiet oppmerksomme på at mannen hadde sluttet å puste. Det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet, men mannen døde senere på sykehuset.

I etterkant kom det frem at mannen ikke utførte lovbruddet som han var mistenkt for, skriver avisen.

– Vi fikk først en melding om at det noen trodde var et ran med mishandling. Men personen viser seg å ha reist til og fra sentrum på moped. Han er altså ikke mistenkt for ran, men han skal i stedet ha slått og sparket en annen person, sier Towe Hägg i ved politiet i Stockholm til Aftonbladet.

Politiet har foreløpig ikke kommet i kontakt med personen som skal ha blitt mishandlet.

Den svenske spesialenheten for politiet (SU) skal etterforske saken.

Avdelingen vil ikke svare på spørsmål om hva som skjedde under pågripelsen, og de sier at etterforskningen vil ta tid.

En eller flere politifolk etterforskes, mistenkt for å ha forvoldt en annens død.

– Vi skal forsøke å komme til bunns i hva som har skjedd. Det kan ha skjedd av medisinske årsaker, det kan ha vært hva som helst, sier Annika Strömberg, som er leder ved SU til Aftonbladet.