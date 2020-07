Ansetter 200 nordmenn

Forrige uke ble det kjent at Tom Cruise får grønt lys og kommer til Norge i høst for innspilling av Hollywood-filmen «Mission Impossible 7».

På tross av korona-restriksjoner har Cruise og teamet fra USA fått innpass i landet etter at regjeringen nå åpner grensene for utenlandske filmproduksjoner.

Kodenavn avslørt

FILM NUMMER SYV: Skal spilles inn i Møre og Romsdal. Her er Cruise fra den sjette filmen "Mission: Impossible - Fallout," . (Chiabella James/Paramount Pictures and Skydance via AP) Foto: Chiabella James

Hovedinnspillingen av storfilmen skal pågå i september i Rauma og Stranda. I Møre og Romsdal skal det spilles inn en sekvens til filmen, skriver Åndalsnes Avis.

Avisen har fått tilgang til brev og postlister som avslører nye opplysninger rundt innspillingen.

Filmprosjektet for «Mission Impossible 7» har fått kodenavn «Libra». Under filminnspillingen i Møre og Romsdal vil det være et filmcrew på til sammen 200 utenlandske og 200 norske ansatte.

Vurderer hurtigruta som bosted

Avisen henviser også til et brev skrevet av advokat Anette Mellbye i Bull & Co Advokatfirma AS. Brevet er sendt til Næringsdepartementet og beskriver blant annet smitteverntiltak for å unngå Covid-19 og oppholdssted for overnatting.

I NORGE FOR ANDRE GANG: I 2017 var det innspilling av Mission Impossible 6 på Preikestolen i Forsand kommune utenfor Stavanger. Her henger skuespiller Tom Cruise i en rigg utenfor Preikestolen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Fra før er det kjent at det utenlandske filmcrewet skal være avgrenset fra allmennheten under oppholdet i Norge. Det skal også brukes seks millioner kroner på smitteverntiltak under oppholdet i Norge for prosjektet, inklusive helsepersonell på stedet.

I brevet opplyser Mellbye at crewet skal «skal oppholde seg på et avstengt hotell eller en båt (en hurtigrutebåt) og vil oppholde seg i et ubebodd område i fjellet utenfor Åndalsnes/Standa. Det er ingen turistruter i området som DNT eller lignende».

Mission Impossible 7 har fått tildelt nær 50 millioner kroner fra Norsk filminstitutt.