Brighton signerte konkurrent – nå droppes Premier League-retur

Leo Skiri Østigård løftes fram som landslagets kommende ledestjerne i midtforsvaret.

Men selv om 20-åringen leverte godt under låneoppholdet i St. Pauli i tysk fotball i år, er det lite som tyder på at romsdalingen returnerer til Premier League og Brighton allerede i sommer.

– Det blir nok et salg eller et nytt utlån, ja, bekrefter Skiri Østigård overfor TV 2.

Veien til en fast midtstopperplass i Brighton har nemlig blitt lenger enn han selv hadde ønsket: Onsdag signerte klubben Ajax-forsvareren Joel Veltmann.

– At jeg blir værende i Brighton er i alle fall ganske så usannsynlig nå når man ser på antall spillere og sånn der, forklarer han.

Trolig er 20-åringen noen hakk bak i køen i Brighton. Lewis Dunk, Dan Burn og Shane Duffy ble alle brukt hyppig i årets sesong.

Men den som kanskje seiler opp som fremtidens spiller er Ben White.

22-åringen spilte samtlige 46 Championship-kamper for Leeds i deres opprykkssesong. Det er ventet at Leeds gjør et fremstøt for å signere midtstopperen, men prisen kan gjøre det vanskelig.

– Jeg har ikke tenkt å være noe fjerdevalg nå og ikke få spille. Spilletid er for meg det viktigste nå, sier Skiri Østigård.

Jobber mot Championship-utlån

Selv om han ser på både salg og et nytt utlån som reelle alternativer, virker det som om et nytt utlån er det aller mest aktuelle alternativet.

Ben White-suksessen i Leeds har trolig gitt mersmak for Brighton.



– Brighton har nok mest sannsynlig lyst å låne meg ut til en klubb i Championship. Så da spørs jo det hvilke klubber som kommer på banen, sier han.

Midtstopperen har ett år igjen av kontrakten i Brighton. I St. Pauli på nest øverste nivå i Tyskland spilte han i fjor 30 kamper.

– Hva med en retur dit?

– Det hadde jo vært fint det også, men Brighton har mest lyst til å låne meg ut til Championship. Jeg ble selvfølgelig glad i Tyskland, men jeg drar aldri tilbake til en annen klubb en St. Pauli i Bundesliga 2. Så i såfall må det være Bundesliga, sier Leo Skiri Østigård.

U21-landslagsspilleren ble hentet til Brighton fra Molde i 2018.