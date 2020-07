– Står i posisjon til å utfordre tronen

Vipers Kristiansand har de siste årene blitt en klubb med høy stjerne både i Norge og Europa.

De rosakledde har tatt både NM-gull og seriegull de siste tre årene. Samt har de spilt både Champions League og Europa Cup i flere sesonger.

– Vi er kanskje ikke favoritter i Champions League, men vi er definitivt utfordrere. Vi kommer til å bli tatt veldig seriøst i Europa, sier Nora Mørk til TV 2.

GODE VENNER: Mørk og Løke har spilt sammen i Larvik, Györ, landslaget og nå i Vipers. Foto: Vidar Ruud

Hun er en av flere store profiler som signerte for Vipers før den kommende sesongen. Her får hun et gjensyn med gamle lagvenninner fra både klubb og landslag, blant annet Heidi Løke, Linn Jørum Sulland, Emilie Hegh Arntzen og Katrine Lunde.

For det er ikke mangel på profiler i Norges nye superlag.

De har nemlig et tosifret antall landslagsspillere på A-landslaget og rekrutt.

Sammenlignes med Larvik

På grunn av merittene og stjernegalleriet som Vipers byr på, er det mange som ønsker å sammenligne de med triumflaget til Larvik fra 10/11-sesongen, som vant Champions League og ble beskrevet som det beste norske laget noensinne - uansett idrett.

– Vipers har et lag som vil være suverene i Norge og som kan ta opp kampen med de beste i Europa. De er definitivt en kandidat til å komme til FINAL4, og de har potensial til å vinne Champions League. Slik sett minner de veldig om Larvik på sitt beste, sier ekspert Harald Bredeli.

TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin mener Vipers-laget har potensiale til å overta tronen fra Larvik, men at de fortsatt har en vei å gå.

Meritter - Larvik HK: Norge: Eliteserien: 19 gull, 2 sølv

NM: 17 gull, 4 sølv

Sluttspill: 16 gull Europa: Champions League: 1 gull, 2 sølv, 4 semifinaler, deltatt 19 ganger. Cupvinnercupen: 2 gull, 1 sølv

Europa Cup: 1 sølv

– Det er resultatene som teller, ikke stall på papiret eller potensialet i et mannskap. De har ikke vunnet nok enda, men står selvfølgelig i posisjon til å utfordre tronen, sier hun.

– Andre ting som mental styrke og evnen til å takle stor kampbelastning spiller også inn på resultatene, og det er vanskelig å måle. Det enkleste er å se på resultater, og der ligger Larvik foreløpig foran, fortsetter hun.

Vipers har enda bare nådd topp tre i Champions League én gang. Larvik derimot, vant den prestisjefulle turneringen én gang og vært i finalen hele tre ganger.

– Det har skjedd mye i håndballen, og kvalitetene her er annerledes enn det som var i Larvik den gangen. Der var det defensive den sterke siden, mens her (Vipers) har vi mye fart og en god blanding av unge og erfarne spillere, forteller Linn Jørum Sulland, som var med på Champions League-seieren i 2011.

Konkurranse om spilletid

Etter en sesong preget av skader og mangel på spillere, har klubben nå hentet inn spillere til en rekordstor spillerstall.

Men med større tropp enn de fleste av sine konkurrenter, og et stjernegalleri av øverste klasse, blir det ikke like lett å skulle krige seg til minutter på parketten.

Målvakter: Katrine Lunde, Andrea Austmo Pedersen, Evelina Eriksson.

Katrine Lunde, Andrea Austmo Pedersen, Evelina Eriksson. Venstre kant: Vilde Jonassen, Sunniva Andersen, Karoline Olsen.

Vilde Jonassen, Sunniva Andersen, Karoline Olsen. Høyre kant: Malin Aune, Jana Knedlíková, Carolina Morais.

Malin Aune, Jana Knedlíková, Carolina Morais. Venstreback: Emilie Hegh Arntzen, Ragnhild Valle Dahl, Jeanett Kristiansen.

Emilie Hegh Arntzen, Ragnhild Valle Dahl, Jeanett Kristiansen. Høyreback: Nora Mørk, Silje Waade, Linn Jørum Sulland, Karine Dahlum.

Nora Mørk, Silje Waade, Linn Jørum Sulland, Karine Dahlum. Midtback: Henny Reistad, Marta Tomac, Tonje Refsnes.

Henny Reistad, Marta Tomac, Tonje Refsnes. Strekspiller: Heidi Løke, June Andenæs, Hanna Yttereng.

– Jeg føler absolutt av konkurransen er hard. Hvis man fordeler kampene på alle spillerne, blir det ikke mye på hver. Men hvis man vil spille, så må man gjøre seg fortjent til det, sier landslagsspiller Henny Reistad.

Emilie Hegh Arntzen er også en av landslagsprofilene som må jobbe hardt for minuttene denne sesongen.

MOTIVERT: Emilie Hegh Arntzen var med på landslagssamling i juni, og er klar for å starte med seriekamper igjen. Foto: Ruud, Vidar

Hun er enda ikke fullt tilbake etter en skulderskade, men tar den tøffe konkurransen som en utfordring.

– Det er nok bare et pluss at vi er mange. Vi blir mer skjerpa fordi vi vet vi må prestere hele tiden. Med tanke på skader kan det også være en fordel å være mange, sier venstrebacken.