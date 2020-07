Castro slipper unna straff

Straffesituasjonen i forkant av Aalesunds utligning til 2-2 mot Start ble den store snakkisen i etterkant av onsdagens Eliteserien-runde.

I etterkant av oppgjøret var dommer Ola Hobber Nilsen klar på at han ble lurt av AaFK-spiller Niklas Castro.

– Under kampen er jeg krystallklar på at det er kontakt. Men når jeg etter kampen får se reprisene fra en annen vinkel i sakte film, så er det ingen tvil om at det i beste fall er overspilling. Det er filming som skulle gitt gult kort. Jeg ble lurt av angrepsspilleren, fastslo Hobber Nilsen overfor TV 2.

Flere har tatt til orde for at Norges Fotballforbund burde gått inn og straffet Aalesund-spilleren i ettertid.

Men det kommer ikke til å skje:

– Påtalenemnda kan gå inn å se på saker i ettertid dersom det er en overtredelse som kunne gitt minst to kamper utestenging, forklarer juridisk rådgiver Hanna Kjærnet i Norges Fotballforbund.

Hadde Castro blitt avslørt for filming, ville han maksimalt fått gult kort. I det gitte tilfellet ville han faktisk blitt utvist siden han hadde gult kort fra før, men han ville uansett ikke fått mer enn én kamps karantene.



– Bør man gjøre noe med reglementet?

– Reaksjonsreglementet er oppe til vurdering hvert år. Der kan man gjerne komme med forslag, det gjelder både klubber, kretser og andre interessentert, sier NFF-Kjærnet.

– Trist at juks blir belønnet

I bunnkampen i Aalesund ledet Start 2-1 da Aalesund fikk straffe. I stedet for utvisning ble det mål til Aalesund, som til slutt snudde kampen og vant 3-2.

Etter kampen var Start-trener Joey Hardarson naturlig nok frustrert.

– Alle ser at det er håpløs dømming. Det er helt uforståelig. Og så er det veldig trist at juks skal påvirke resultatet som det gjør, sier han.

Niklas Castro nektet på sin side for at han filmet.

– Jeg mener at jeg ikke filmer. Det var ikke noen soleklar straffe, men jeg føler det var kontakt, sier han.

Castro sier han ikke tenkte over der og da at han allerede hadde gult kort.

– Men jeg ville tatt en veldig stor sjanse om jeg filmet. Jeg vil jo heller ikke framstå som en idiot som gjør sånt, sier han.

PS: Siden Niklas Castro fikk sitt fjerde gule kort for sesongen, må han uansett stå over kommende oppgjør borte mot Sarpsborg 08.