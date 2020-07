NFL-stjerne står over årets sesong: Taper over 100 millioner kroner

New York Giants-stjernen Nate Solder har valgt å stå over årets NFL-sesong grunnet koronaviruset.

Flere NFL-spillere har valgt å stå over årets NFL-sesong på grunn av frykt for koronaviruset. Den siste i rekken til å opplyse om at han ikke kommer til å spille i år er Nate Solder (32), skriver ESPN.

Hans fem år gamle sønn Hudson kjemper nemlig en kamp mot kreft. I to år har den unge gutten gjennomgått flere operasjoner, og han er fortsatt ikke kvitt den alvorlige sykdommen.

Ettersom sønnen er i faresonen velger dermed Solders å stå over årets sesong. Solders har selv kjempet mot kreft. I 2014 ble det kjent at han hadde testikkelkreft.

Natt til torsdag kom beskjeden fra Solder om at han velger å stå over årets sesong. 32-åringen har spilt i Giants siden 2018 og har tidligere vunnet Super Bowl to ganger for New England Patriots.

I 2018 signerte han en avtale som strekker seg over fire år med New York Giants. Avtalen skal være verdt over 600 millioner kroner. Denne sesongen skulle han etter planen tjent like over 100 millioner kroner, men må nå ta til takke med rundt tre millioner kroner.

NFL har nemlig bestemt at spillere som velger å stå over årets sesong vil tjene 1,4 millioner kroner. Dersom man er i faresonen vil man få utbetalt 3,3 millioner kroner.

Giants var informert om at 32-åringen kunne komme til å stå over årets sesong. Dermed sikret de seg to spillere i hans posisjon i årets draft. De har også signert den rutinerte spilleren Cameron Fleming.

– Vi har stor respekt for Nate som person og spiller. Han ringte oss onsdag og han gjør det som er best for familien, sier Giants-sjef Dave Gettleman til ESPN.