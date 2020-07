TV 2 erfarer: Carl Fredrik Hagen går til nytt lag - blir lagkamerat med Froome

Som TV 2 skrev i midten av juni, lå det an til et lagbytte for nordmannen - til tross for at Lotto Soudal-sjef John Lelangue i fjor ytret et klart ønske om å ha med nordmannen videre.

TV 2 vet nå at valget har falt på Israel Start-Up Nation, et lag som nylig hentet Chris Froome fra Team INEOS. Det var også flere andre storlag som meldte sin interesse, men tilbudet til laget fra Israel viste seg å være for godt til å takke nei til.

Får beholde treneren

Israel Start-Up Nation er et israelsk lag som ble dannet i 2015. Fra og med inneværende sesong befinner de seg i WorldTouren, sykkelsportens høyeste nivå.

Det er ventet at laget vil offentliggjøre signeringen av Hagen i løpet av neste uke. Sykkelsportens overgangsvindu åpner førstkommende lørdag.

Israel Start-Up Nation har tidligere hatt Sondre Holst Enger og August Jensen i stallen da laget het Israel Cycling Academy og syklet på nivå to.

Israel Start-Up Nation har, i motsetning til flere andre WorldTour-lag, ikke en praksis som gjør at rytterne må trenes av lagets egne trenere. Hagen vil derfor beholde Erik Alexander Nordby som trener, noe TV 2 forstår var et viktig punkt når beslutningen skulle tas.

Går opp i lønn

Laget har det siste året forsterket stallen kraftig i et håp om å vinne de aller største rittene. Froome har som nevnt blitt snappet opp fra INEOS, og laget har også storstjerner som Daniel Martin, André Greipel og Nils Politt på lønningslisten.

Det er ventet at Hagen fra og med neste år vil heve en betydelig høyere lønn enn det han har gjort så langt i Lotto Soudal. Lotto Soudal er et av lagene som har lidd mest under koronapandemien, noe som blant annet har gjort at de har utsatt en rekke kontraktsforhandlinger med rytterne sine de siste månedene. Rytterne har også måttet ta betydelige lønnskutt de siste månedene.

Lagsjef Kjell Carlström sier til TV 2 at han ikke vil kommentere rytterspekulasjoner enn så lenge.

Hagen vil heller ikke kommentere saken nå, noe også agent Mattia Galli avstår fra å gjøre.

Fokus på Giro d'Italia

Hagen vil selvsagt fullføre kontrakten han har med Lotto Soudal og sykle for dem ut året.

28-åringen ble vraket til Tour de France av sin belgiske arbeidsgiver, og han vil i stedet satse på det nest største etapperittet: Giro d'Italia.

Hagen «restarter» sesongen i det franske etapperittet Tour de l'Ain fra og med 7.august.

Slik ser kalenderen hans ut: