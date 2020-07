Går hardt ut mot Trump: – Han må slutte å snakke om den gale damen

Immanuel hevder at hun har hatt effekt av å behandle covid-19-pasienter med hydroksyklorokin, malariamedisinen Trump tidligere har sagt at han tar for å forebygge covid-19. USA er hardt rammet av koronaviruset, og har passert 150.000 døde.

Tirsdag retweetet Trump en video der Immanuel, uten å vise til noe dokumentasjon, uttalte at koronaviruset kunne kureres, og at det er unødvendig og farlig å forsøke å stoppe spredningen av viruset.

I videoen sier Immanuel, som er en barnelege fra Houston, at hun effektivt har behandlet 350 covid-19-pasienter med hydrokloksyklorokin, men hun nekter å legge fram data. I videoen kaller hun også legene som nekter å behandle pasienter med legemiddelet for «gode nazister» og «falske leger».

Twitter fjernet raskt videoen, fordi den var et «brudd på retningslinjene deres rundt feilinformasjon om covid-19». Trump på sin side mener Immanuel er «veldig imponerende» og «en viktig stemme».

Biden raser

Onsdag hudflettet presidentkandidat Joe Biden presidenten for å promotere Immanuels påstander. Biden mener Immanuel er gal, skriver NBC News.

I et virtuelt event med UnidosAS Action Fund, en veldedig organisasjon som jobber for latinamerikaneres innflytelse i politikken, ble Biden spurt om å respondere på at Trump flere ganger har forsøkt å få offentlgie skoler til å åpne igjen, uten å sette inn effektive tiltak for å holde elever og lærere trygge.

Biden svarte at Trump burde «slutte å tweete og begynne å gjøre noe» og «slutte å snakke om den gale damen han snakket om i går kveld, som er en skam».

Svært kontroversiell

Immanuel er svært kontroversiell, og i tillegg til å være lege er hun også pastor og grunnlegger av menigheten «Fire Power Ministries» i Houston. Gjennom menigheten har hun promotert flere av sine konspirasjonsteorier om medisin.

Hun har blant annet hevdet at det brukes romvesen-DNA i medisinsk behandling, og at forskere laget en vaksine for å hindre folk i å være religiøse, skriver BBC.

55-åringen hevder at sykdommer kommer fra hekser og demoner, og at disse har sex med mennesker i den virkelige verden.

– De gjør seg om til kvinner, ligger med menn, og samler sperm fra dem. Så gjør de seg til menn, ligger med kvinner, og reproduserer seg selv, har hun tidligere uttalt.

Hun har også sagt at homofilt ekteskap kan føre til at voksne gifter seg med barn.

Advarer mot bruken

Amerikanske helsemyndigheter har advart mot bruken av medikamentet for behandling av covid-19, fordi det kan ha alvorlige helseeffekter og har vist liten effekt. Trump sa i mai at han bruker medikamentet, og tirsdag gjentok han at han tror det fungerer mot koronaviruset.

Tidligere har flere vært ute og advart mot bruk av medikamentet, deriblant Trump-vennlige Fox News.

– Dersom du er i en risikabel befolkningsgruppe her, og du tar dette som et forebyggende medikament, så vil det drepe deg. Jeg kan ikke understreke det nok. Det vil drepe deg, sier Fox News-anker Neil Cavuto på direkten.

Også flere leger advarer mot medikamentet.

– Den eneste måten jeg vil anbefale å ta hydroksyklorokin er innen for et klinisk forsøk, sier doktor David Boulware, ved University of Minnesota, som leder et nasjonalt forsøk, ifølge New York Times.