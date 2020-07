Spår kjøpefest fra de nedrykkede: – Liverpool har hatt suksess på den måten

Bournemouth og Watford slår følge med Norwich ned en divisjon, og dermed er plutselig potensielt flere titalls etablerte Premier League-spillere på klubbjakt i sommer.

Førstnevntes Nathan Aké virker å forsvinne til Manchester City, og nederlenderen kan bare bli den første av en rekke profiler som skifter beite.

I den nyeste episoden av TV 2s Premier League-podkast tar panelet for seg nettopp denne situasjonen.

Mener over halve Watford-laget kan bli

TV 2s kommentatrer spår nemlig nå kjøpefest med de tre nedrykkede lagene som shoppingsenter.

– Vi kan starte med Watford-laget, og se på den lagoppstillingen som startet sist. Jeg mener Will Hughes er bra nok for et Premier League-lag. Abdoulaye Doucouré er kanongod. Så har du Capoue, som ikke startet, og selvfølgelig Ismaïla Sarr. Med det toppnivået og et lag rundt seg, kan det være spennende for alle, sier kommentator Endre Olav Osnes.

Kollega Simen Stamsø-Møller tar til orde for at Champions League-klare Manchester United kan komme til å hente nettopp Sarr.

– Jeg tenker det. Jeg vet at de prøver seg på Sancho, men hvis det blir umulig… Sarr har vært utrolig god. Han har en uforutsigbart. Han minner litt om landsmannen Mané. Man vet ikke alltid hva som kommer, men man vet at det kommer noe, sier TV 2s fotballekspert og -kommentator.

Senegalesiske Sarr har tidligere også vært satt i forbindelse med overgang til store klubber, noe som også er gjeldende for hans lagkamerat i franske Doucouré. 27-åringen har scoret 17 ganger fra midtbaneposisjon på sine fire sesonger på engelsk fotballs øverste nivå.

– Er han god nok for lag som Tottenham og Arsenal? Jeg vil hevde det. Kanskje i hvert fall Tottenham som går litt på stålet innimellom. Arsenal også. Han kan bekle flere roller og er god offensivt, sier kommentator Espen Ween.

I tillegg til de fire nevnte spillerne, tar TV 2s trio - i det som er en sesongoppsummerende podkast - også til orde for at spillere som Gerard Deulofeu, Roberto Pereyra, Christian Kabasele og Kiko Femenia kan være blant dem som er verdt å kikke nærmere på fra det havarerte Watford-skipet. Kapteinen Troy Deeney spår de imidlertid at blir med ned.

– Troy Deeney er jo selvfølgelig god nok for Premier League, men han kommer sikkert til å bli. Han har vært der i ti år nå og han har såpass sterk tilknytning til den klubben, sier Osnes om kapteinen til laget som endte på 19. plass i Premier League.

– Skal ikke han ned og kose seg litt i Championship nå? Der hvor fotballen er engelsk? er Stamsø-Møllers svar.

Spent på King - lanserer to spennende klubber

For 18. plasserte Bournemouths del kan det altså se ut til at første profil i Aké allerede er i ferd med å sikre seg en overgang bort fra klubben. Når Manchester City blar opp over 400 millioner kroner for stopperen, sitter sørkystklubben også med sterke kort når de trolig skal til forhandlingsbordet sammen med andre spillere den neste måneden.

Ser en på det hele med norske øyne er det mest spennende hva som skjer med Joshua King, som det er bred enighet i podkasten om at hører hjemme på øverste nivå. Programleder Ween stiller imidlertid spørsmålet om topptoget - muligheten for å spille for en av de aller beste - gikk da overgangen til Manchester United ikke ble noe av i vinterens overgangsvindu.

– Det ser jo sånn ut nå i hvert fall. Jeg tror kanskje det, for han skal jo spille også. Tottenham nevnes typisk som «backup for Kane», men det er jo håpløst. For hvis Kane ikke spiller, så spiller kanskje Son spiss i stedet. Det har han jo gjort bra. Men en klubb i det sjiktet under? svarer Stamsø-Møller.

Kommentatorene lanserer Wolverhampton som en mulig destinasjon, med begrunnelsen at ulvene kan komme til å trenge noe mer enn Raul Jimenez neste sesong

– Han er jo veldig god, men de har jo spilt en del med 3-5-2, og kanskje trenger de to ordentlige spisser, sier Stamsø-Møller.

Når programleder Ween bringer Leicester på banen, som et rask og sterkt alternativ til en aldrende Jamie Vardy, er det også en idé som får den tidligere angrepsspilleren Stamsø-Møller til å tenke høyt.

– Det er også absolutt en mulighet. Det er en sånn signering som Leicester helt sikkert har mulighet til å gjøre nå. Nå får de Europa League, så de har ok med muligheter til å signere spillere i hvert fall, sier han.

Espen Ween nevner også Aaron Ramsdale, Callum Wilson og Lewis Cook som Bournemouth-spillere som kan forsvinne. Førstevnte er blitt satt i forbindelse med Sheffield United, mens TV 2s kommentator selv gambler på WBA eller Everton og Burnley som potensielle destinasjon for de to andre.

Fraser forsvinner uansett: – Kanskje backup i toppklubb

En spiller som i hvert fall garantert forsvinner fra Bournemouth-laget som skal forsøke å skyte seg opp igjen fra Championship er Ryan Fraser. Skotten lot kontrakten gå ut, signerte ikke noen forlengelse som ville gjort ham tilgjengelig da sesongen ble utvidet og har ikke vært på banen siden før koronautbruddet satte en stopper for fotballen i mars.

– Han har vært koblet til Crystal Palace, og han har ikke hatt den sesongen han hadde forrige sesong, men bør jo være en mann å hente gratis. Han kan kanskje være backup i en toppklubb, men jeg tror ikke han vil gå til en topp fem-seks-sju-klubb, sier Ween, som har klubber som Southampton og Everton på blokken sin rundt Frasers navn og får gehør fra sin kollega.

– Jeg tenkte på Southampton. Det er ikke nødvendigvis sånn at han går inn og er noe klink i laget, men det vil være en typisk Southampton-signering. Og det ville vært veldig typisk om Everton hadde hentet ham, men de har ikke det samme behovet for en sånn type nå som de hadde for et par-tre år siden, sier Stamsø-Møller.

Spekulerer i Liverpool-taktikk: – Har hatt suksess på den måten før

Den siste av de tre klubbene som rykket ned var Norwich, et lag med færre etablerte Premier League-spillere men betydelig talent i sine rekker. TV 2s eksperter tror kanskje en 22-årig venstreback kan bli en joker på sommerens overgangsmarked.

– Hva med Liverpool? Kan de kanskje kjøre «en Andy Robertson» med Jamal Lewis? spør Ween retorisk, med henvisning til måten den nå regjerende ligamesteren hentet skotske Robertson fra nedrykkede Hull og gjorde ham til en av verdens beste backer.

– De har jo hatt suksess nettopp på den måten før. Shaqiri, selv om han ikke spiller så mye, og Wijnaldum ble hentet da de rykket ned. Robertson rykket ned. Han er sikkert mulig å få løs for ikke så mye penger, og det virker som at Liverpool kommer til å være ganske sparsomme. Det er årsaker til det, som stadionutbygging og manglende inntekter denne sesongen, men det er ikke umulig, sier Stamsø-Møller.

I tillegg til Lewis er også to av hans tre mest hyppige partnere i forsvarsrekken til kanarifuglene, midtstopper Ben Godfrey og høyreback Max Aarons, også satt i forbindelse med overganger til større klubber. Ween nevner klubber som Leicester og Arsenal som aktuelle for den spillende stopperen Godfrey. For lagkamerat Aarons del poengteres det imidlertid at posisjonen 20-åringen bekler kan gjøre det verre med tanke på å finne seg nye jaktmarker hos de aller største gigantene.

– Jeg må si at Max Aarons har vært bra, men han har ikke imponert meg så mye som jeg trodde han skulle gjøre. Det begynner å bli mye bra høyrebacker i Premier League nå. Men Southampton har solgt unna Cedric, og Kyle Walker-Peters er bare på lån, så jeg tenker at det kan være ideelt for ham, sier kommentatoren.

Tror dessverre favoritt forsvinner fra ligaen

I tillegg nevnes klubber som Leicester og West Ham som aktuelle kjøpere i denne delen av podkasten, der det også tas til orde for at midtbanespillere som Todd Cantwell og Emiliano Buendia kan være potensielle røverkjøp fra Premier League-jumboen fra Norfolk. Sistnevnte omtales som «fantastisk», men dessverre spås det en overgang bort fra øyriket for spanjolen.

– Jeg synes de lukter litt at han blir hentet til Spania. Villarreal? I England, så spiller vel Leeds en sånn type aggressiv Bielsa-fotball hvor Buendia kanskje kunne vært noe, men jeg tviler vel på at de henter ham. Men kanskje, sier en håpefull Ween.

Buendia tok mange med storm forrige sesong, blant annet i den vanvittige desember-måneden der han skapte 29 målsjanser for sine lagkamerater. Det er det meste fra en spiller i en enkelt kalendermåned siden man begynte å registere slike tall i 2003/04-sesongen.

