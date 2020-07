Fotballryktene: Suarez fristes av klubb utenfor Europa

Arsenal har meldt seg på i kampen om Jack Grealish og Bournemouth kan miste flere spillere etter at nedrykket ble et faktum. Her er torsdagens fotballrykter!

Luis Suárez har et år igjen av kontrakten i Barcelona, men kan være på vei bort tidligere. Inter Miami, delvis eid av David Beckham, skal være villige til å gi Barcelona og uruguayaneren et generøst tilbud for å gjøre ham til sin første, store signering. Det skriver Mundo Deportivo.

Jack Grealish og Aston Villa klarte med et nødskrik å holde seg i Premier League. Nå har Arsenal meldt sin interesse for 24-åringen. Det skriver Sky Sports. Grealish har selv sagt at han er usikker med tanke på fremtiden, til tross for at han har tre år igjen av kontrakten som knytter han til Villa Park. Også Manchester United har vist sin interesse for Grealish, som kan gå for 80 millioner pund, dersom Dean Smith og Aston Villa får det som de vil.

West Ham har kastet seg på i kampen om å signere Bournemouths Callum Wilson og vurderer nå sterkt å legge inn et bud på 28-åringen. Det skriver Sky Sports. Også Newcastle ønsker å hente Wilson.

Callum Wilson er ikke den eneste Bournemouth-spilleren som ikke ønsker å spille i Championship neste sesong. David Brooks (23) er ifølge Sky Sports også på vei bort og kan i likhet med Callum Wilson, ende opp i Newcastle eller West Ham. Brooks er også ønsket i Crystal Palace og Leicester.

Tidligere West Ham og Manchester-keeper Joe Hart (33) er meget nære en overgang til skotske Celtic, ifølge britiske The Sun. Hart er for øyeblikket uten klubb, etter at kontrakten hans i Burnley gikk ut i juni.

Brasilianske Hulk (34) er på utgående kontrakt i Shanghai SIPG, men ifølge nettstedet Talksport mangler det ikke på tilbud fra klubber i Europa. Hulk skal selv ha sagt at han har mottatt tilbud fra klubber i England, Italia, Spania, Tyskland og Tyrkia. Hvilke klubber det er snakk om er enda uvisst.