– En vanskelig situasjon for Sørloth

Gøran Sørloth (58) lever om dagen livet som alle fotballfedre drømmer om. Sønnen Alexander Sørloth (24) herjer i Tyrkia og blir ryktet til noen av verdens største fotballklubber.

– Jeg tror vi skal fordøye dette her først, så må vi gjøre opp status om litt. Han gikk jo til Trabzonspor litt som et sjanseseilas, og det har vært en fin båttur over Svartehavet. Det ble jo et helt riktig valg. Vi vet alle sammen at det nå åpner seg dører, men nå skal vi bare absorbere følelsen, sier Gøran Sørloth etter at hans sønn vant den tyrkiske cupen.

Forrige uke glapp ligatittelen da İstanbul Başakşehir snek seg foran Trabzonspor på tabellen og sikret sin første ligatittel. Et slag i trynet på Sørloth og lagkameratene som hadde ledet serien gjennom store deler av sesongen.

Det ble ingen ligatittel, men Trabzonspor havnet likevel foran storklubber som Fenerbahçe, Galatasaray og Beşiktaş. Onsdag spilte de cupfinale mot Alanyaspor som kommer fra den norske turistdestinasjonen Alanya.

Der gjorde Sørloth som han har gjort så mange ganger før i år. Han herjet.

Ett mål og én målgivende gjorde at han etter denne sesongen endte opp med 33 scoringer og ti målgivende pasninger på 49 kamper i alle turneringer.

Men det er ikke bare Sørloth som har hamret inn mål. Erling Braut Haaland tok Bundesliga med storm og scoret 16 mål på 18 kamper etter overgangen fra Red Bull Salzburg. Joshua King har ikke levert like mange mål, men har vært en av Lagerbäcks mest betrodde menn.

Smittet av Haaland

Det er fortsatt en stund frem i tid, men 8. oktober er det skjebnekamp mot Serbia. En seier vil ta Norge videre til en ny kamp mot vinneren av Skottland og Israel. En seier der vil sørge for at Norge får plass i neste års EM.

– Det morsomme her er jo at målene startet å renne inn da Erling (Braut Haaland) begynte å bøtte inn, og norske spisser kom i fokus. Det ble nesten smittsomt å score mål. Erling har gjort det bra, det samme har Joshua (King) og Alexander, sier Gøran Sørloth.

Tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen er storfornøyd med hvordan de norske spissene herjer i utlandet.

– Det er bare å juble over prestasjonene deres og være veldige fornøyde, sier Drillo som selv hadde Gøran Sørloth på landslaget.

– Hvem hadde startet på topp om du trente landslaget i dag?

– Det er vanskelig å svare på. Jeg finsikter ikke spillerne slik Lars og stabben hans gjør. Men jeg har jo sansen for de tre du nevner. Vi er godt forspent, sier Olsen.

Ekspertene tror ikke han starter mot Serbia

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp har selv 36 kamper med det norske flagget på brystet. Han mener prestasjonene til 24-åringen ikke bør sende ham frem i køen for det norske landslaget.

– Jeg mener at King og Haaland bør være førstevalg. King har noen egenskaper som Sørloth ikke innehar. Han har i større grad evnen til å gjøre ting på egenhånd blant annet. Det er jo litt uheldig for Sørloth at han har to spisser som jeg mener er klare førstevalg foran seg.

LANDSLAGET: Erik Huseklepp fikk 36 kamper med flagget på brystet. Foto: Erlend Aas

Samtidig tror Huseklepp at Norge kan få bruk for en spiller som Sørloth utover kampen mot Serbia.

– Jeg tror det kan være godt å ha en type som Sørloth på benken. Det er godt mulig de får bruk for fysikken hans, sier Huseklepp.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland har 91 kamper for Norges landslag. Også han mener at en plass i Lars Lagerbäcks starteelver kan bli tøff for Sørloth.

– Det er en vanskelig situasjon for han. Det han har vist i Tyrkia burde gjøre han selvskreven på et landslag som ofte har slitt med spissplassen. Problemet til Sørloth er at Norge har Europas kanskje heteste spiss i Haaland. Det vil nærmest være et folkekrav at han starter. Også har man King som er en av Lars sine mest betrodde menn, jeg har vanskelig for å se for meg at de to ikke spiller, sier Hangeland.

Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-spilleren tror at Sørloth er nødt til å gjøre seg fortjent til landslagsplassen ved å levere prestasjoner som han har gjort i Trabzonspor også for landslaget.

– Det er ikke mange år siden vi manglet en klar spiss på landslaget, nå har vi tre av Europas heteste.

LEDEREN: Brede Hangeland var kaptein for Norge i en årrekke. Her sammen med Rune Almenning Jarstein. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Har en klausul de nok ønsker å bruke

Alexander Sørloth var en del av Rosenborgs akademi, men på grunn av tøff konkurranse på spissplass fikk han aldri muligheten til å slå gjennom. Etter et suksessfullt utlån til Bodø/Glimt endte han opp i nederlandske Groningen, før han et år senere dro til danske Midtjylland.

Der ble han en braksuksess og ifølge danske BT hadde overgangen en totalramme på drøyt 180 millioner kroner med alle bonuser inkludert, der Palace var garantert en sum på 96 millioner. Før årets sesong gikk Sørloth på et utlån til Trabzonspor som etter planen skal vare i to sesonger.

– Trabzonspor har en klausul på ham som de nok er interessert i å bruke, sier Gøran Sørloth til TV 2.

VG har fått bekreftet at klausulen innebærer at Trabzonspor kan kjøpe Sørloth for kun 70 millioner kroner.

– Trivdes i Crystal Palace

Oppholdet i Crystal Palace ble ikke helt som Sørloth hadde sett for seg. Innhopp fra benken og plassering ute på kanten var rollene han fikk. Men selv om det ikke gikk som planlagt trivdes han.

– Alex trivdes i Palace, og han har ingen vonde følelser mot dem. Han sa til meg «Når man ikke spiller, kan man se Premier League på TV». Han var jo bare 23 år og trengte spilletid. Det har han fått i år, og han har fortsatt gullårene igjen, så dette skal bli veldig spennende, sier Gøran Sørloth til TV 2.

Ifølge Express kommer Trabzonspor til å benytte seg av opsjonen i sommer med mål om å selge spissen videre med stor fortjeneste. Den engelske avisen skriver at Lazio og Wolfsburg ønsker seg Sørloth.

Han har også vært ryktet til klubber som Real Madrid, Bayern München og Napoli av tyrkiske medier.

– Det er mange porter og øyne som er åpne nå, så forhåpentligvis er ikke dette enden på visa, sier pappa Sørloth.