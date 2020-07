Føderale styrker trekkes ut av Portland, men er klare til å gripe inn på ny

Guvernør Kate Brown sier styrkene som har blitt sent til Portland for å beskytte føderale bygninger, inkludert rettsbygningen, skal begynne å forlate byen torsdag.

Representanter for Trump-administrasjonen opplyser imidlertid at noen styrker forblir i rettsbygningen, og at alle styrkene fortsatt skal forbli i byen i byen som reserver.

Uklar avgjørelse

– Jeg vil gjøre dette tydelig, alle sikkerhetsstyrker fra sikkerhetsdepartementet som er i Portland, skal forbli i Portland, sa USAs fungerende minister for innenlandsk sikkerhet Chad Wolf onsdag.

– Hvis vi får indikasjoner på at lokale politistyrker ikke klarer å håndtere situasjonen, er styrkene fra sikkerhetsdepartementet tilgjengelige, la han til.

Demonstrantene tar dekning utenfor rettsbygningen og bruker løvblåsere for å beskytte seg mot tåregassen Foto: Marcio Jose Sanchez

Samtidig har USAs justisminister William Barr opplyst at de omstridte sikkerhetsstyrkene skal sendes til tre nye byer: Cleveland, Detroit og Milwaukee.

Det er dermed uklart hva som egentlig er utfallet av forhandlingene mellom USAs regjering og myndighetene i Oregon, som har vært motstandere av at de føderale styrkene ble sendt til Portland for å forhindre opptøyer og skader på føderal eiendom.

Skulle stoppe opptøyer

Portland har hver natt i to måneder vært åsted for opptøyer og demonstrasjoner, der noen deltakere har skutt fyrverkeri og nødbluss og kastet stein. I tillegg er den føderale rettsbygningen blitt vandalisert med graffiti.

Trump sendte føderale sikkerhetsstyrker som vanligvis jobber med grensekontroll, immigrasjon og tollvesenet, for å få bukt med protestene.

– Føderalt personell forhindret Portland fra å bli brent til grunnen og ødelagt, tvitret Trump onsdag.

Den såkalte «Wall of Moms»-gruppen sto lenge i første rekke i demonstrasjonen i Portland. Foto: Marcio Jose Sanchez

– Forverret situasjonen

Byens ordfører Ted Wheeler hevdet på sin side at de føderale styrkene eskalerte situasjonen. Han fremhevet blant annet at en person ble kritisk skadd av styrkene.

– Den føderale okkupasjonen av lokalsamfunnet vårt har brakt en ny type frykt til gatene våre. Føderalt personell drepte nesten en demonstrant, og tilstedeværelsen deres har ført til mer vold og vandalisme i bykjernen, understreket han.

Demonstrasjonen i Portland har foregått i 56 kvelder på rad. Foto: Spencer Platt

Onsdagens avgjørelse kom som en overraskelse siden amerikanske myndigheter mandag opplyste at de vurderte å sende flere føderale styrker til Portland.

Lokale myndigheter også i flere andre amerikanske byer har reagert negativt på at føderale styrker med politimyndighet er blitt utplassert i byene.

