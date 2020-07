Sørloth cupfinalehelt i Tyrkia

Trabzonspor - Alanyaspor 2-0

Se scoringene i Sportsnyhetene øverst!

Alexander Sørloths eventyrlige sesong i Trabzonspor ble onsdag kveld kronet med at trønderen ble tyrkisk cupmester med 2-0 over Alanyaspor.

Sørloth spilte også hovedrollen i finalen med både målgivende og scoring.

– Det var mildt sagt ambivalent, det var jo noen voldsomme sluttminutter. Han har en selvtillit som er formidabel, for han bommer en kjempesjanse før scoringen. Det sier noe om hva som er mellom ørene på gutten, sier pappa Gøran Sørloth til TV 2 etter triumfen.

Først satte junior opp 1-0-scoringen etter 25 minutters spill da han ble spilt fri på venstresiden, tok med seg ballen og slo et nydelig innlegg til Abdülkadir Omur, som skled inn 1-0.

Etter å ha kommet til to store muligheter på overtid, lyktes det endelig ni minutter etter at ordinær tid var passert. Sørloth ble spilt alene gjennom og satte iskaldt inn 2-0 for Trabzonspor.

Sørloth og Trabzonspor kjempet lenge om tittelen også i den tyrkiske superligaen, men måtte se seg slått av Fredrik Gulbrandsens Istanbul BB.

Sørloth ble imidlertid toppscorer med 24 mål. Totalt står han med 33 scoringer og ti målgivende pasninger på 49 kamper i alle turneringer om Trabzonspor. Storspillet har fått større klubber til å følge med.

Tidligere i år kom det rykter om både Real Madrid og Bayern München i tyrkisk presse, mens Napoli har blitt koblet til Sørloth av Radio Kiss Kiss.

Sørloth gikk i fjor sommer på et to år langt låneopphold til Trabzonspor fra Crystal Palace. VG har fått bekreftet at Trabzonspor har en opsjon på å kjøpe Sørloth. Denne skal ifølge avisen være på kun 70 millioner kroner.

Ifølge Express kommer Trabzonspor til å benytte seg av opsjonen i sommer med mål om å selge spissen videre med stor fortjeneste. Den engelske avisen skriver at Lazio og Wolfsburg ønsker seg Sørloth.