Her kan Biden ha avslørt hvem som blir hans visepresidentkandidat

Biden er 78 år gammel, og dermed øker sjansen for at en visepresident på et tidspunkt vil måtte steppe inn for han, dersom han blir valgt til president.

Presidentkandidaten ville ikke si noe om hvem som blir hans visepresidentkandidat da han talte under et kampanjemøte i Delaware på mandag, men et nærbilde av hans egen notatblokk kan likevel ha avslørt hvem som får jobben.

Øverst på blokka stod nemlig senator Kamala Harris sitt navn. Under navnet fulgte blant annet stikkordene «talentfull», «stor respekt for henne» og «bidrar i kampanjen».

Debatt

Bildet har vært en overraskelse for mange da en av Bidens nære venner, Chris Dodd, tidligere har sagt at det er «bekymringsverdig» at Harris ikke har beklaget oppførselen sin mot Biden under en demokratisk debatt, tidligere i sommer.

Under debatten ga Harris presidentkandidaten kritikk for å ha hatt et nært forhold til senatorer som bidro til segregeringen av svarte og hvite amerikanere i etterkrigstiden.

Harris kritiserte også Biden sin motstand mot «desegregerende bussing», et prosjekt hvor amerikanske elever ble fraktet til skoler utenfor sine egne distrikter, med mål om å begrense ulikheten mellom skolene.

Biden, som den gang var senator i Delaware, sa at prosjektet var «en liberal fadese».

– Det var en liten jente i California, som var en del av denne annenrangs klassen som skulle integreres med elevene ved andre skoler. Jeg var den jenta, sa Harris under debatten.

Siden har Biden blant annet sagt at han har fått respekt for Harris både på et profesjonelt og et personlig nivå. Harris var også en nær venn av Beau Biden, Joe Bidens avdøde sønn. Det skriver NBC News.

Har navngitt flere

Biden har varslet at han vil røpe hvem som blir hans visepresidentkandidat i løpet av neste uke.

Presidentkandidaten gjorde det svært dårlig i de første rundene av Demokratenes nominasjonsvalg, men med hjelp fra svarte velgere i South Carolina og andre sørstater snudde Biden motgangen om til medgang.

Som takk forventer USAs svarte amerikanere nå at Biden velger en svart person som visepresidentkandidat, og viser til at han må mobilisere svarte velgere for å kunne slå Donald Trump i valget i november.

Biden har alt lovet å velge en kvinne, og han har også antydet at han kommer til å velge en svart kvinne.

Annet enn Californias senator Kamala Harris, er Stacey Abrahams, som tidligere har vært Demokratenes kandidat til guvernørposten i Georgia, Val Demings, som sitter i Representantenes hus for Demokratene i Florida og Atlantas borgermester Keisha Lance Bottoms, også nevnt.