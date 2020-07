Norsk drømmemål i Serie A: – Det er så vakkert

Sampdoria 1-4 AC Milan

Kristoffer Askildsen scoret sitt første mål i Serie A onsdag kveld. Etter 87 minutter scoret nordmannen 1-3-målet i Sampdorias tap mot Milan.

– For en scoring av Kristoffer Askildsen! Den der fortjener litt technomusikk. En perle var det som skulle til for å sprekke nullen til Donnarumma. Se her! Det er deilig. Det er så vakkert, utbrøt TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.

– Dette er måten å markere seg på og gripe sjansen når du en sjelden gang får den. Plutselig får du spille i serieavslutningen fra start mot Brescia på bortebane. Det er gode muligheter for at det er rundens mål av Askildsen, sier Stamsø-Møller.

– Det er så vakkert. Der må jeg ærlig innrømme at jeg fikk litt frysninger, la han til.

Zlatan Ibrahimovic hadde allerede scoret to for gjestene fra Milano, mens Hakan Calhanoglu og Rafael Leão scoret de røde og svartes to andre mål.

Milan sikret med seieren spill i Europa League neste sesong etter at byrival Inter slo Napoli tirsdag kveld.

Askildsens Sampdoria er på 15. plass og har allerede sikret plassen i neste sesongs Serie A.