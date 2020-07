Huseklepp om Brann: – De spiller med 20 kilos sekker på ryggen

Se Erik Huseklepp snakke om Brann i videovinduet øverst!

For fjerde kamp på rad gikk Brann av banen uten seier i Eliteserien etter onsdagens 1-3-tap mot Strømsgodset. Elleve seriekamper har kun gitt fire seire for laget som ønsker å være et topplag i Norge.

Skal Brann nå den ambisjonen må de få mer ut av troppen sin, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Jeg synes ikke den stallen de har er så spesielt svak. Det er en sterk stall, den er ganske bred. De har et par spillere med x-faktor, for eksempel Bamba og Koomson, en midtbane med Haugen, Barmen, Petter Strand. Alle disse har vist før at de har høyt toppnivå.

– Jeg synes du kan se på veldig mange av Brann-spillerne at de spiller med 20 kilos sekker bakpå ryggen. De har høye skuldre og tør ikke å slippe seg løs. Det bærer spillet deres veldig, veldig preg av.

Etter kampen mot Godset spurte TV 2 Lars Arne Nilsen om han føler at han får frem budskapet sitt til spillerne sine. Da svarte strilen:

– Akkurat nå virker det ikke sånn. Vi er energiløse og spiller med høye skuldre. Vi vet at vi har kvaliteter, men vi får det ikke frem i dag. I alle fall ikke om å score mål, akkurat der mangler vi litt troen akkurat nå, sa Brann-treneren.

– Må snu mentaliteten

Fredrik Haugen starte mot Strømsgodset, men det var kun hans femte start på elleve kamper denne sesongen. Midtbanespilleren er enig med sin tidligere lagkamerat i Brann.

– Det føles ikke som at vi henger sammen, hverken offensivt eller defensivt. Vi skorter på siste kvaliteten, sier Haugen til TV 2.

– Vi må få litt selvtillit inn i laget, for det er mange som ikke presterer på det beste nivået vi kan nå. Vi må snu litt på mentaliteten vår og finne tilbake til der vi kan være, sier han videre.

KOLLEGAER: Lars Arne Nilen og Erik Huseklepp jobbet sammen i to år før Huseklepp gikk til Haugesund i 2017. Foto: Heiko Junge

TV 2s fotballekspert er ikke tilhenger av spillestilen til Lars Arne Nilsens Brann-lag.

– Det er veldig mye «safe» løsninger og det blir spilt mye på tvers. Hodene går bakover eller på tvers. Dette er et problem Brann har hatt i flere sesonger, ikke bare denne, men nesten hele fjorårssesongen, spesielt på høsten.

– Det er et eller annet i Brann som ikke er som det skal. Presset øker selvfølgelig på Lars Arne Nilsen for det er han som har ansvaret, sier Huseklepp.