Målfest da Molde kjørte over Vålerenga

En keepertabbe fra Vålerengas sisteskanse åpnet målkontoen for Molde. Vålerenga tar ingen poeng og mister dermed tredjeplassen på tabellen.

Molde - Vålerenga 4-1



En keepertabbe åpnet ballet for Molde da de tok imot Vålerenga onsdag kveld. Glimrende angrepsspill fra hjemmelaget endte med hele fire scoringer. Bård Finne skaffet et trøstemål for gjestene, men det hjalp ikke stort.

Molde slo dermed overbevisende tilbake etter tap mot serieleder Bodø/Glimt på søndag.

– Det er viktig for oss å slå tilbake på første forsøk, sa Molde-trener Erling Moe til Eurosport etter kampen.

Dag-Eilev Fagermo mener det er positive ting å ta med videre, til tross for stortapet.

– Vi jobber med den filosofien som jeg kom inn med, og prøver å utvikle og skape egne spillere og spille 4-3-3. Det gjør vi veldig bra i første del av første omgang og vi gjør det bra i andre omgang. Vi må jobbe videre med det og kan ikke endre på det nå. Vi må jobbe videre med disse ungguttene som vi har, sa Fagermo etter kampen.

– Fire mål imot her i dag, men jeg har likevel veldig tro på mye av det vi har i gruppen. Vi må beholde og utvikle de største og beste, så må vi gjøre noen endringer gradvis, var Fagermos vurdering.

Han tror Vålerenga kan slå tilbake mot Brann på lørdag.

– Vi må ta med oss de første 20 minuttene i andre omgang, for da holder vi et høyt nivå spillmessig. Brann holder ikke nivået til Molde, sa Fagermo.

Tidlig keepertabbe

Det var to angrepslystne lag som møttes på Aker Stadion onsdag kveld. Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson leverte et par glimrende redninger, men ga likevel bort ledelsen etter en knapp halvtime. Klaesson sparket ballen rett i beina på Moldes Ohi Omoijuanfo, som slapp ballen videre til Fredrik Aursnes. Aursnes chippet ballen oppskriftsmessig i mål bak Klaesson.

Deretter var det Molde som tok grep om kampen. Vålerenga kjempet seg til et par sjanser, men klarte aldri å utfordre hjemmelaget. Etter 56 minutter doblet Molde ledelsen, nok en gang etter målgivende fra Ohi. Denne gang stusset han videre et innlegg fra Henry Wingo. På bakre stolpe dukket Tobias Christensen opp og stanget ballen i mål.

12 minutter før ordinær tid var det endelig assist-Ohi sin tur til å havne på scoringslisten. Ohi stupheadet ballen i mål etter et nydelig innlegg fra Etzaz Hussain.

Vålerenga fortsatte å jage ballen og lyktes endelig etter 86 minutter. Bård Finne fikk satt inn et trøstemål etter målgivende fra Christian Borchgrevink.

Molde fikk inn et siste mål helt på tampen, denne gang var det Hussain som satte ballen i mål bak Klaesson. Dermed endte det 4-1 i Molde og Fagermo og co. måtte reise tilbake til hovedstaden uten poeng i bagasjen.

Dagens resultat gjør at Vålerenga nå ligger på fjerdeplass med like mange poeng, men dårligere målforskjell, enn Odd på tredje.