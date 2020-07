Carlsen slo i sinne etter tabbe, men er fortsatt ubeseiret

Magnus Carlsen slo Vladimir Kramnik og sikret sin niende strake seier i grunnspillet i Legends of Chess onsdag. Han møter Peter Svidler i semifinalen.

Etter remis i de to første partiene slo han hardt til i tredje parti og sikret ledelsen. Med svarte brikker avgjorde han raskt i fjerde parti og vant dermed kampen 3-1.

Carlsen ble dermed ubeseiret og vant naturlig nok grunnspillet i Legends of Chess. I semifinalen møter han Peter Svidler, som han slo over fire partier mandag. Jan Nepomnjatsjtsjij ble nummer to i grunnspillet og skal møte Anish Giri.

– Det er klart at det har vært litt klaff og flere jevne matcher, men generelt er jeg veldig fornøyd med prestasjonen, sier Carlsen til TV 2.

Både i semifinalene og finalen spilles det best av tre kamper. Semifinalene spilles fredag til søndag, mens finalen starter mandag.

Vinneren får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour i august. Carlsen er allerede klar.

Tabbe

Med hvite brikker startet Carlsen godt i første parti. Kramnik klarte derimot å forsvare seg godt og fikk Carlsen til å bruke mye tid. Med kun få sekunder igjen på klokka ble spillerne enig om remis.

I andre parti spilte Kramnik med stor risiko. Russeren var avhengig av seier mot Carlsen for å ha sjanse på semifinaleplass. I en intens avslutning så derimot nordmannen, med svarte brikker, ut til å sikre partiseieren.

Etter en tabbe måtte han derimot klare seg med nok et remis. Carlsen var tydelig irritert og slo hardt i bordet.

Kontroll

I tredje parti virket Carlsen til å ha god kontroll og hadde lenge et godt overtak. Med tap ville derimot Kramnik være uten mulighet til å sikre 4.-plass i grunnspillet og semifinaleplass, og han ga seg derfor ikke før han måtte.

– Akkurat nå er det kun internettet som kan stoppe Magnus, sa TV 2-ekspert og stormester Jon Ludvig Hammer under kanalens sending.

Det hadde han helt rett i, og Carlsen hadde dermed overtaket i duellen.

Med svarte brikker gjorde nordmannen kort prosess i fjerde parti og sikret sin niende strake seier i grunnspillet.

Kramnik, Vasil Ivantsjuk, Boris Gelfand, Peter Leko, Vishy Anand og Ding Liren røk ut av turneringen.

(©NTB/TV 2)