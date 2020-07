Ettertraktet 21-åring solgt for 750 millioner kroner

Napoli bekrefter at de har sikret seg angriperen Victor Osimhen fra Lille.

Den nigerianske 21-åringen har vært koblet til noen av de største klubbene i Europa. Osimhen leverte 18 scoringer og seks målgivende på 38 kamper i alle turneringer forrige sesong.

Napoli betaler ifølge franske RMC nesten 750 millioner kroner for Osimhen. Overgangssummen kan stige med ytterligere 110 millioner kroner dersom Osimhen oppfyller kriterier om sportslig suksess.

Overgangssummen er ikke offentliggjort av verken Napoli eller Lille.

Det er bare ett år siden Lille kjøpte Victor Osimhen fra belgiske Charleroi for 150 millioner kroner etter at den franske klubben solgte Nicolas Pépé til Arsenal for rekordsummen 770 millioner kroner.

Napoli har hatt en skuffende sesong og er nummer sju med én kamp igjen.