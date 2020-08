Manchester City kjøpte Sané-erstatter

Manchester City har kjøpt den spanske U21-landslagsspilleren Ferrán Torres, som er tiltenkt å erstatte Bayern München-klare Leroy Sané. Torres kan spille på begge kantene, samt i en offensiv midtbanerolle.

Manchester City bekrefter på sine nettsider at den spanske juvelen har skrevet under på en femårskontrakt. 20-åringen ser frem til å spille under Pep Guardiola.

– Pep oppfordrer til en veldig åpen og aggressiv stil, som jeg elsker. Og han har bevist at han er en manager som er god til å utvikle spillere. At han skal overvære utviklingen min er en drøm, sier Torres til klubbens nettsider.

Here we go! We're delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



Valencia får ifølge The Telegraph snaut 250 millioner kroner for Torres, men overgangssummen kan stige til nesten 380 millioner kroner dersom 20-åringen blir en suksess på Etihad Stadium.

Torres hadde bare ett år igjen av kontrakten med Valencia.

– Jeg mener det er kjempebillig. Det er mye penger, men sett i lys av fotballmarkedet generelt, synes jeg det er en veldig fin pris. For Manchester City er det veldig lav risiko, mener TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Hun er full av lovord om Citys nye juvel.

– Jeg mener at han er et av de største talentene i La Liga. Han er ung, lovende og har allerede fått en god del erfaring. Han har litt x-faktor ved seg. Det er noen type spillere som gjør at du setter deg på kanten av stolen når du ser kamp, og en sånn type synes jeg han er.

– Han har vært kronjuvelen til Valencia ganske lenge. Det er ikke noen overraskelse at han går til en større klubb, men jeg hadde kanskje tenkt at han skulle bli snappet opp av en av de to største i Spania, sier Finstad Berg.

The Telegraph skriver at Manchester City nå kommer til å trappe opp interessen for Bournemouths midtstopper Nathan Aké.