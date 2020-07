Presset på Nilsen øker etter nytt Brann-tap: – Vi er inne i en blindgate

Forsvarstabber førte til nok et tap for Lars Arne Nilsens Brann.

Strømsgodset 3-1 Brann

Se høydepunktene i Sportsnyhetene øverst!

Presset på Lars Arne Nilsen øker etter nok et svakt resultat for Brann. Denne gangen var det Strømsgodset som ble for sterke for rødtrøyene.

Selvmål fra Taijo Teniste i førsteomgang scoringer av Moses Mawa og Marcus Mølvadgaard i den andre sørget for 3-1-tap for Brann. Gilbert Koomsons kunstscoring etter pause kunne ikke forhindre Branns fjerde strake kamp uten seier.

– Vi er inne i en blindgate. Vi bytter mye, vi prøver forskjellige ting og vi har rett og slett ikke flyten, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til TV 2 etter kampen.

– Det er energiløst og relasjonene sitter ikke helt, så setter vi ikke sjansene vi får. Så slipper vi inn enkle mål, mener Nilsen.

– Føler du at du får frem budskapet til spillerne dine?

– Akkurat nå virker det ikke sånn. Vi er energiløse og spiller med høye skuldre. Vi vet at vi har kvaliteter, men vi får det ikke frem i dag. I alle fall ikke om å score mål, akkurat der mangler vi litt troen akkurat nå, sier Brann-treneren.

Fredrik Haugen var også skuffet etter tapet.

– Vi er ikke gode nok, og det ser jo alle, sier midtbanespilleren.

Tonen var mer positiv hos Godset-trener Henrik Pedersen etter 3-1-seieren.

– Jeg synes vi spiller en flott kamp, og vi slår tilbake etter kampen mot Vålerenga sist, sier Pedersen som mener laget hans vinner fortjent.

Dette sier Nilsen om fremtiden

Nilsen forventer at presset på ham øker.

– Det er mitt ansvar å få resultat, og progresjon og få det beste ut av spillerne, og det har vi ikke fått nå. Fotballen er sånn. Det er en spesiell situasjon vi står oppe i. Vi får ikke trent, vi får ikke justert noe, sier han.

– Det er ikke min jobb å avsette eller ansette trenere i Brann. Jeg er i alle fall veldig motivert for å snu det, men det er ikke opp til meg å bestemme.

Styreformann i Brann, Eivind Lunde, sier til Bergens Tidende at han ikke vil kommentere om Nilsens fremtid skal diskuteres eller om han har tillit til hovedtreneren.

TV 2s fotballekspert og tidligere Brann-spiller, Erik Huseklepp, sier negativiteten til Brann sprer seg i Bergen. Han er usikker på hva fremtiden bringer for klubbens hovedtrener.

– Det er vanskelig å si. De aller fleste rundt i Bergen trodde at Lars Arne Nilsen var ferdig etter sesongen i fjor fordi det var så mye misnøye i spillergruppen. Det kom frem at langt over halvparten av spillerne var misfornøyde med ham, men styret valgte likevel å gå for ham, sier Huseklepp i FotballXtra.

Etter en sterk sesongstart med syv poeng på de tre første kampene, har det gått trått for Nilsens lag. Åtte poeng på de neste åtte er fasit, et poengsnitt som ikke er i tråd med klubbens mål om å være et topplag.

– Jeg tror ikke Lars Arne Nilsen får sparken etter kampen mot Godset, det er bare tre dager til neste kamp mot Vålerenga. Men det er klart, jo lengre tiden går og resultatene uteblir, og det ikke blir bedringer i spillet, så øker presset på Brann-treneren.

Uheldig selvmål

De mørkeblå tok ledelsen i Drammen før ti minutter var spilt. Et innlegg fra Mikkel Maigaard gikk via Teniste og i mål bak en utspilt Håkon Opdal.

SELVMÅL: Godset kunne juble for 1-0-ledelse tidlig i kampen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er ikke mye Teniste får gjort med den. Fint spill av Godset i forkant, mener Huseklepp.

– Han er uheldig, konkluderer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

I det 28. minuttet hadde Moses Mawa en gedigen mulighet til å sette inn 2-0. På åpent mål skjøt spissen over fra tre meter.

– Du må jo stole på venstrefoten selv om du er høyrefot. Det er elendig, sier tidligere Start- og Tromsø-spiss Ole Martin Årst om Mawas bom.

Gilbert Koomson, som har vært i fyr og flamme for Brann denne sesongen med syv mål, var utrolig nær å utligne. Vingen rundet Viljar Myhra, fintet vekk forsvarer før han fyrte et skudd mot lengste hjørne. Den ble blokkert av Niklas Gunnarsson.

– En helt vanvittig redning av Gunnarsson. Koomson gjør alt rett, men Gunnarsson gjør det enda bedre, sier Huseklepp.

Rett før pausen skjøt Lars Jørgen Salvesen i stolpen. 1-0 til pause.

– Utrolig sløvt av Brann

Ti minutter ut i andreomgang dooblet Godset ledelsen. Et kjapt frispark ble slått til Salvesen som spilte Mawa på åpent mål. Denne gangen satte spissen ballen i mål, i motsetning til sjansen i førsteomgang.

– Utrolig sløvt av Brann. Først med frisparket, så ved presset på Salvesen, så er det ingen som følger Mawa, sier Mathisen.

– Vanvittig dårlig forsvarsspill av Brann, oppsummerer Huseklepp.

Der Brann-laget har hatt sviktende form, har Koomson vært i kalasform. Igjen viste ghaneseren klasse da han reduserte til 2-1 med et skudd fra utsiden av Godset-boksen. Målet var vingens åttende scoring for sesongen. De fem siste målene til Brann er scoret av Koomson.

– For en scoring! Veldig flott gjort av Koomson, sier Huseklepp og legger til:

– Han fortsetter sin vanvittige form. Det gir Brann håp.

Dessverre for Brann ble det med håpet. Marcus Mølvadgaard la på til 3-1 på overtid. Strømsgodset går dermed opp i ryggen på bergenserne på tabellen. Brann er nummer åtte i Eliteserien, Godset på niende.