USA trekker ut flere tusen soldater fra Tyskland

USA flytter 11.900 soldater og et militært hovedkvarter ut av Tyskland. President Donald Trump mener tyskerne ikke oppfyller sine NATO-forpliktelser.

USAs avgjørelse om å trekke ut en tredel av soldatene sine fra Tyskland kommer ikke som en overraskelse, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– USA har konsultert tett med alle NATO-allierte i forkant av dagens kunngjøring, opplyser Stoltenberg.

– Fred og sikkerhet i Europa er viktig for sikkerheten og fremgangen til Nord-Amerika. Når vi nå står overfor en mer uforutsigbar verden, er vi sterkere og tryggere når vi står sammen, understreker han.

Forsvarsminister Mark Esper bekreftet onsdag at 6.400 soldater hentes hjem fra Tyskland. I tillegg skal nesten 5.600 soldater flyttes fra Tyskland til andre steder i Europa.

Noen av soldatene vil bli flyttet til Belgia og Italia, mens andre kan bli stasjonert i Polen.

Økte antallet

USA har rundt 36.000 soldater i Tyskland, men president Donald Trump kunngjorde i juni planer om delvis tilbaketrekning. Han godkjente da en plan om å trekke ut 9.500 soldater fra Tyskland. Nå er altså antallet økt til om lag 11.900.

Trump har tidligere kritisert Tyskland for å ikke bidra nok i NATO. Organisasjonens mål er at to prosent av medlemslandenes BNP skal gå til forsvar.

– Vi reduserer styrken siden de ikke betaler regningen sin. Det er veldig enkelt, sa Trump onsdag om tyske myndigheter.

– De er der for å beskytte Europa og Tyskland, og det er meningen at Tyskland skal betale for det, understreket Trump.

Så langt har USA ikke presentert noen konkret tidsplan for tilbaketrekkingen fra Tyskland. Trump holdt onsdag muligheten åpen for at planene kan endres hvis Tyskland «begynner å betale regningene sine».

Store summer

Esper understreket på sin side at uttrekningen vil styrke NATO ved å øke tilstedeværelsen til amerikanske soldater i andre europeiske land.

– Endringene vil uten tvil bidra til å oppnå målet om å bedre USA og NATOs evne til å avskrekke Russland, styrke NATO, berolige våre allierte og forbedre amerikansk strategisk fleksibilitet, sa han, og la til at avgjørelsen har vært planlagt og diskutert lenge.

Esper opplyste at USAs avgjørelse vil koste et ensifret milliardbeløp målt i dollar.

– Tyskland kan og bør betale mer for sitt forsvar. De bør absolutt tilfredsstille standarden på to prosent, sa Esper og fremhevet at landet også kan betale mer enn dette.

Den regionale tyske kringkasteren SWR melder at flere militæranlegg i delstatene Bayern og Rheinland-Pfalz berøres av planene. Flybasen i Spangdahlem i Rheinland-Pfalz og forlegninger i Vilseck og Grafenwöhr i Bayern antas å være blant dem.

Kritikk

I tillegg vil det amerikanske militære hovedkvarteret EUCOM bli flyttet fra den tyske byen Stuttgart til Mons i Belgia. EUCOM har blant annet ansvaret for de amerikanske styrkene i Europa.

Avgjørelsen har fått kritikk fra tyske myndigheter.

– Dette er en belastning for forholdet mellom Tyskland og USA, og de militære fordelene er uklare, sier lederen for delstatsregjeringen i Bayern, Markus Söder.

Kostnadene vil også bli store for Tyskland, og lederne for fire tyske delstater ba tidligere i juli den amerikanske Kongressen om å stoppe den planlagte uttrekningen av soldater.

Flere NATO-forsvarsministre har uttrykt bekymring for beslutningen om å trekke tusenvis av soldater ut av Tyskland.

Trump har også mottatt kritikk fra sine egne partifeller, som mener av avgjørelsen er en gave til Russland og en trussel mot USAs sikkerhet.

Tyskland er et knutepunkt for amerikansk virksomhet i Midtøsten og Afrika.

Fra 650 til 20 i Norge

Også i Norge blir det færre amerikanske soldater. De siste årene har det vært inntil 700 soldater fra Det amerikanske marinekorpset (USMC) i Norge på rotasjon. Nå skal bare et stabselement være igjen mellom øvelsene.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk ifølge VG beskjeden fra sin amerikanske kollega Mark Esper 13. juli.

– De vil fortsatt trene og øve i Norge, men det blir en utvikling i måten det organiseres på, sa pressetalsperson Frank Sølvsberg i Forsvaret til Forsvarets forum 23. juli.

Aktiviteten vil være sentrert om Indre Troms. USMC opprettholder forhåndslagrene i Norge, og kan fortsatt benytte materiell derfra under sin trening og øving i Norge, har Forsvaret opplyst i en pressemelding.

Ifølge regjeringen har det gitt Norge en egen sikkerhetsgaranti at 600–700 hundre soldater fra US Marines siden 2017 har oppholdt seg her. Dette tvinger oss til å ta større ansvar for egen sikkerhet, har to norske offiserer uttalt til Aftenposten.

Misnøye

I 2018 gjorde både NATOs generalsekretær og USAs president det klart at det bare var Norge av europeiske land som grenser til Russland, som ikke nådde NATOs toprosentmål.

Og i 2019 uttrykte USAs ambassadør Kenneth J. Braithwaite misnøye med Norges bidrag til NATO-alliansen.

I et intervju med TV 2 ba han Norge ta sin del av regningen.

– Norge må ta sin del av regningen. Dere må bruke av deres overflod og hjelpe oss. Vi har støttet hverandre så mange ganger tidligere. Nå må dere vise det med handlinger, ikke bare med ord, sa ambassadøren.

Ifølge Forsvarsdepartementet betaler Norge 1,6 prosent av NATOs fellesressurser i 2020.

